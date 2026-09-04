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Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА
Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА
Силы ПВО в течение дня сбили 480 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T20:45
2026-09-04T20:45
2026-09-04T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня сбили 480 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, информирует Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в пятницу ВСУ неоднократно пытались атаковать Севастополь. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. А в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известноНад Крымом и Черным морем сбили беспилотникиВ Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, черное море, новости крыма, атаки всу на крым, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии
Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом и другими регионами России 480 БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня сбили 480 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, информирует Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 480 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Как сообщалось, в пятницу ВСУ неоднократно пытались атаковать Севастополь. При падении обломков возник пожар
на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. А в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили
над морем в районе Парка Победы.
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