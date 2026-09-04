https://crimea.ria.ru/20260904/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-sily-pvo-unichtozhili-480-bpla-1159111908.html

Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА

Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА

Силы ПВО в течение дня сбили 480 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T20:45

2026-09-04T20:45

2026-09-04T20:45

крым

черное море

новости крыма

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня сбили 480 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, информирует Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в пятницу ВСУ неоднократно пытались атаковать Севастополь. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. А в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известноНад Крымом и Черным морем сбили беспилотникиВ Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ

крым

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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