Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1159085024.html
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T08:42
2026-09-04T08:51
крым
атаки всу
атаки всу на крым
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны сбиты над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном и акваторией Черного моря.Накануне в течение дня силы ПВО уничтожили 426 вражеских дронов над Крымом и еще 12-ю регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1049c5d9a55cc5883dcf78d5f8e1a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и другими регионами России уничтожили 490 беспилотников за ночь

08:42 04.09.2026 (обновлено: 08:51 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 3 сентября до 8.00 4 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны сбиты над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном и акваторией Черного моря.
Накануне в течение дня силы ПВО уничтожили 426 вражеских дронов над Крымом и еще 12-ю регионами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно
 
КрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
08:35Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
08:27Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября
08:15Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро пятницы
07:43Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание
07:26Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США
07:07Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса
06:40Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году
06:20Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно
06:04На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
23:20Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день
23:09Консерва по-киевски: что ждет Зеленского
22:5552 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России
22:42Исторический бульвар Севастополя преобразится
22:32Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
22:21Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
22:11Крымский мост: оперативная обстановка 3 сентября вечером
21:55Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира
Лента новостейМолния