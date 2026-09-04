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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T08:42
2026-09-04T08:42
2026-09-04T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны сбиты над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном и акваторией Черного моря.Накануне в течение дня силы ПВО уничтожили 426 вражеских дронов над Крымом и еще 12-ю регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно
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крым, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и другими регионами России уничтожили 490 беспилотников за ночь
08:42 04.09.2026 (обновлено: 08:51 04.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 3 сентября до 8.00 4 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны сбиты над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном и акваторией Черного моря.
Накануне в течение дня силы ПВО уничтожили 426 вражеских дронов
над Крымом и еще 12-ю регионами России.
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