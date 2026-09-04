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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T08:42

2026-09-04T08:42

2026-09-04T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны сбиты над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном и акваторией Черного моря.Накануне в течение дня силы ПВО уничтожили 426 вражеских дронов над Крымом и еще 12-ю регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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