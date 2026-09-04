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На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову - РИА Новости Крым, 04.09.2026
На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
В Симеизе открыли памятник русскому промышленнику, владельцу хрустальных, сахароваренных и винодельных заводов Ивану Мальцеву, который в 1828 году купил землю... РИА Новости Крым, 04.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В Симеизе открыли памятник русскому промышленнику, владельцу хрустальных, сахароваренных и винодельных заводов Ивану Мальцеву, который в 1828 году купил землю на ЮБК, оказавшись здесь по совету писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Мальцов стал основателем знаменитой промышленной империи, он впервые запустил в России производство свекловичного сахара, расширил стекольные заводы, купил металлургические активы и создал многопрофильное производство. Кроме того, промышленник одним из первых положил начало славным традициям виноделия Южнобережья, рассказала Павленко.Ранее сообщалось, что в Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России Василию Сокорному.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симеиз – неудачное искупление "грехов молодости" и другие секреты поселкаВ Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"В Симферополе установили памятник Гоголю – фото
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На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
В Симеизе окрыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В Симеизе открыли памятник русскому промышленнику, владельцу хрустальных, сахароваренных и винодельных заводов Ивану Мальцеву, который в 1828 году купил землю на ЮБК, оказавшись здесь по совету писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Сегодня в Симеизе открыли памятник русскому промышленнику Ивану Акимовичу Мальцову – человеку, чье имя золотыми буквами вписано в историю поселка", - сообщила она в своем канале МАКС.
Мальцов стал основателем знаменитой промышленной империи, он впервые запустил в России производство свекловичного сахара, расширил стекольные заводы, купил металлургические активы и создал многопрофильное производство. Кроме того, промышленник одним из первых положил начало славным традициям виноделия Южнобережья, рассказала Павленко.
"Крымский этап биографии Ивана Акимовича начался в 1828 году с покупки 30 десятин земли в Симеизе. По легенде – по совету талантливого друга, писателя и дипломата А.С. Грибоедова. <…> Вместо привычных культур он разбил виноградники и сады. За четверть века владения выросли до 567 десятин. Эта база позволила его сыну – Сергею Ивановичу впоследствии создать курортный облик Нового Симеиза", - уточнила она.
Ранее сообщалось
, что в Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России Василию Сокорному.
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