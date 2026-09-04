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На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову

На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову - РИА Новости Крым, 04.09.2026

На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову

В Симеизе открыли памятник русскому промышленнику, владельцу хрустальных, сахароваренных и винодельных заводов Ивану Мальцеву, который в 1828 году купил землю... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T19:00

2026-09-04T19:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В Симеизе открыли памятник русскому промышленнику, владельцу хрустальных, сахароваренных и винодельных заводов Ивану Мальцеву, который в 1828 году купил землю на ЮБК, оказавшись здесь по совету писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Мальцов стал основателем знаменитой промышленной империи, он впервые запустил в России производство свекловичного сахара, расширил стекольные заводы, купил металлургические активы и создал многопрофильное производство. Кроме того, промышленник одним из первых положил начало славным традициям виноделия Южнобережья, рассказала Павленко.Ранее сообщалось, что в Алупке установят памятник одному из первых фотопейзажистов России Василию Сокорному.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симеиз – неудачное искупление "грехов молодости" и другие секреты поселкаВ Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"В Симферополе установили памятник Гоголю – фото

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