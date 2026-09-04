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На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение

На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение - РИА Новости Крым, 04.09.2026

На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение

Миссия России определенным образом объединить Запад и Восток во всемирном многоуровневом проекте, который вберет в себя множество стран, союзов и сообществ, что РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T06:04

2026-09-04T06:04

2026-09-04T06:04

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Россия на Восточном экономическом форуме Россия на Восточном экономическом форуме audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Миссия России определенным образом объединить Запад и Восток во всемирном многоуровневом проекте, который вберет в себя множество стран, союзов и сообществ, что и станет архитектурой нового мира. Именно это уже сейчас и происходит на Восточном экономическом форуме. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, отношения со странами Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭК) и вообще все азиатские направления сегодня для России приоритетны."И Восточный экономический форум – это некое свидетельство нашего поворота на Восток. И мы видим, что он гораздо более эффективный, чем общение с Западом", – отметил эксперт.Однако цель России не откалываться от одних и присоединяться к другим, то есть не продолжать создавать все новые блоки, как это было весь 20 век и длительное время после – наоборот, миссия нашей страны тем и важна и велика, что заключается в созидании, подчеркнул Шатров.Эксперт обратил внимание на то, за 11 лет этот проект вырос в полноценный международный форум. В этом году присутствуют представители около 80 стран, которые имеют разные политические и экономические системы и разные этносы, при этом дружелюбно общаются друг с другом и даже собираются принимать совместные заявления, отметил Шатров.При этом принципиально важным является тот факт, что, хотя на этом форуме присутствуют практически все государства Востока, а из европейских представлена только Беларусь, среди участников есть и такие страны, которые имели прозападную ориентацию или имеют ее сейчас, так что мы уже традиционно относим их к Западу из-за политического курса, несмотря на то, что они и находятся на востоке, добавил эксперт."Это, например, Япония и Южная Корея", – заметил Шатров. – И если бы мы рассуждали сейчас в категориях блокового мышления, которое до последнего времени превалировало в мире, то можно было бы сказать, что и Индонезия уже тяготеет к нашему блоку. Но нет – она тяготеет к тем проектам и международным организациям, в которых присутствует Россия, Китай, Индия".При этом можно констатировать, что Россия, расширяя свои связи, выстраивает с каждой страной, а не только с лидерами в регионе отдельные отношения, которые не зависят от политического курса и веса государств, а также их экономического развития, потому все они независимые и суверенные, подчеркнул Шатров.Именно это, по словам гостя эфира, и становится основой и стержнем нового мироустройства, доказывая величие России, которая следует грамотно выработанной ею дальновидной стратегии с учетом взятой на себя миссии."И превратить Шанхайскую организацию сотрудничества, наши евразийские проекты, Евразийский экономический союз, СНГ, в проекты, вокруг которых концентрируются другие и начинают сотрудничать, необходимо. Вот из этих новых, но таких прочных союзов, мне кажется, и будет складываться архитектура нового мира", – подытожил политолог.1 – 4 сентября на Дальнем Востоке проходит Восточный экономический форум. 3 сентября в программе его центральное мероприятие – пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – ПутинТоварооборот растет: компании юга России выходят на рынки АСЕАНИностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение

https://crimea.ria.ru/20260831/reshatsya-li-ssha-i-nato-na-deystviya-protiv-rossii-v-arktike--mnenie-1158970962.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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