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На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение
На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение - РИА Новости Крым, 04.09.2026
На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение
Миссия России определенным образом объединить Запад и Восток во всемирном многоуровневом проекте, который вберет в себя множество стран, союзов и сообществ, что РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T06:04
2026-09-04T06:04
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россия
в мире
политика
сотрудничество
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Россия на Восточном экономическом форуме
Россия на Восточном экономическом форуме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Миссия России определенным образом объединить Запад и Восток во всемирном многоуровневом проекте, который вберет в себя множество стран, союзов и сообществ, что и станет архитектурой нового мира. Именно это уже сейчас и происходит на Восточном экономическом форуме. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам Шатрова, отношения со странами Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭК) и вообще все азиатские направления сегодня для России приоритетны."И Восточный экономический форум – это некое свидетельство нашего поворота на Восток. И мы видим, что он гораздо более эффективный, чем общение с Западом", – отметил эксперт.Однако цель России не откалываться от одних и присоединяться к другим, то есть не продолжать создавать все новые блоки, как это было весь 20 век и длительное время после – наоборот, миссия нашей страны тем и важна и велика, что заключается в созидании, подчеркнул Шатров.Эксперт обратил внимание на то, за 11 лет этот проект вырос в полноценный международный форум. В этом году присутствуют представители около 80 стран, которые имеют разные политические и экономические системы и разные этносы, при этом дружелюбно общаются друг с другом и даже собираются принимать совместные заявления, отметил Шатров.При этом принципиально важным является тот факт, что, хотя на этом форуме присутствуют практически все государства Востока, а из европейских представлена только Беларусь, среди участников есть и такие страны, которые имели прозападную ориентацию или имеют ее сейчас, так что мы уже традиционно относим их к Западу из-за политического курса, несмотря на то, что они и находятся на востоке, добавил эксперт."Это, например, Япония и Южная Корея", – заметил Шатров. – И если бы мы рассуждали сейчас в категориях блокового мышления, которое до последнего времени превалировало в мире, то можно было бы сказать, что и Индонезия уже тяготеет к нашему блоку. Но нет – она тяготеет к тем проектам и международным организациям, в которых присутствует Россия, Китай, Индия".При этом можно констатировать, что Россия, расширяя свои связи, выстраивает с каждой страной, а не только с лидерами в регионе отдельные отношения, которые не зависят от политического курса и веса государств, а также их экономического развития, потому все они независимые и суверенные, подчеркнул Шатров.Именно это, по словам гостя эфира, и становится основой и стержнем нового мироустройства, доказывая величие России, которая следует грамотно выработанной ею дальновидной стратегии с учетом взятой на себя миссии."И превратить Шанхайскую организацию сотрудничества, наши евразийские проекты, Евразийский экономический союз, СНГ, в проекты, вокруг которых концентрируются другие и начинают сотрудничать, необходимо. Вот из этих новых, но таких прочных союзов, мне кажется, и будет складываться архитектура нового мира", – подытожил политолог.1 – 4 сентября на Дальнем Востоке проходит Восточный экономический форум. 3 сентября в программе его центральное мероприятие – пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – ПутинТоварооборот растет: компании юга России выходят на рынки АСЕАНИностранные инвесторы уже заявляют о будущей победе России в СВО – мнение
https://crimea.ria.ru/20260831/reshatsya-li-ssha-i-nato-na-deystviya-protiv-rossii-v-arktike--mnenie-1158970962.html
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96
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вэф, россия, в мире, политика, сотрудничество
На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение

Россия на Восточном экономическом форуме строит архитектору нового мира – мнение

06:04 04.09.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкВЭФ-2026. Пленарное заседание
ВЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Миссия России определенным образом объединить Запад и Восток во всемирном многоуровневом проекте, который вберет в себя множество стран, союзов и сообществ, что и станет архитектурой нового мира. Именно это уже сейчас и происходит на Восточном экономическом форуме. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Россия на Восточном экономическом форуме
06:04
По словам Шатрова, отношения со странами Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭК) и вообще все азиатские направления сегодня для России приоритетны.
"И Восточный экономический форум – это некое свидетельство нашего поворота на Восток. И мы видим, что он гораздо более эффективный, чем общение с Западом", – отметил эксперт.
Однако цель России не откалываться от одних и присоединяться к другим, то есть не продолжать создавать все новые блоки, как это было весь 20 век и длительное время после – наоборот, миссия нашей страны тем и важна и велика, что заключается в созидании, подчеркнул Шатров.
"Именно у России, мне кажется, такая миссия не то что объединить Запад и Восток, а "замиксовать". Сделать некий проект, который перемешивает и соединяет очень много других союзов и сообществ. И вот сейчас на Восточном экономическом форуме происходит именно это", – сказал собеседник.
Эксперт обратил внимание на то, за 11 лет этот проект вырос в полноценный международный форум. В этом году присутствуют представители около 80 стран, которые имеют разные политические и экономические системы и разные этносы, при этом дружелюбно общаются друг с другом и даже собираются принимать совместные заявления, отметил Шатров.
При этом принципиально важным является тот факт, что, хотя на этом форуме присутствуют практически все государства Востока, а из европейских представлена только Беларусь, среди участников есть и такие страны, которые имели прозападную ориентацию или имеют ее сейчас, так что мы уже традиционно относим их к Западу из-за политического курса, несмотря на то, что они и находятся на востоке, добавил эксперт.
"Это, например, Япония и Южная Корея", – заметил Шатров. – И если бы мы рассуждали сейчас в категориях блокового мышления, которое до последнего времени превалировало в мире, то можно было бы сказать, что и Индонезия уже тяготеет к нашему блоку. Но нет – она тяготеет к тем проектам и международным организациям, в которых присутствует Россия, Китай, Индия".
При этом можно констатировать, что Россия, расширяя свои связи, выстраивает с каждой страной, а не только с лидерами в регионе отдельные отношения, которые не зависят от политического курса и веса государств, а также их экономического развития, потому все они независимые и суверенные, подчеркнул Шатров.
"То есть пускай они и с Западом работают, и с Россией. И получается многоуровневая система, когда одни и те же государства представлены в разных проектах. Не везде все целиком: где-то это сугубо региональная составляющая, где-то экономическая из-за особенностей экономики. Где-то это очень политическая составляющая, то есть зависит от политической системы, которая есть в стране, а где-то национальная, этническая составляющая государства", – прокомментировал эксперт.
Именно это, по словам гостя эфира, и становится основой и стержнем нового мироустройства, доказывая величие России, которая следует грамотно выработанной ею дальновидной стратегии с учетом взятой на себя миссии.
"И превратить Шанхайскую организацию сотрудничества, наши евразийские проекты, Евразийский экономический союз, СНГ, в проекты, вокруг которых концентрируются другие и начинают сотрудничать, необходимо. Вот из этих новых, но таких прочных союзов, мне кажется, и будет складываться архитектура нового мира", – подытожил политолог.
1 – 4 сентября на Дальнем Востоке проходит Восточный экономический форум. 3 сентября в программе его центральное мероприятие – пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.
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06:04На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение
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