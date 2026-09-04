https://crimea.ria.ru/20260904/na-frontakh-svo-goryat-boeviki-i-tekhnika-vsu--poteri-kieva-za-nedelyu-1159098592.html
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 04.09.2026
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
Киевский режим за неделю потерял еще 9685 боевиков ВСУ, кроме того, противник теряет десятки бронемашин, орудий полевой артиллерии и других вооружений и... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T13:11
2026-09-04T13:11
2026-09-04T13:11
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще 9685 боевиков ВСУ, кроме того, противник теряет десятки бронемашин, орудий полевой артиллерии и других вооружений и техники. Об этом сказано в пятничной сводке Министерства обороны России.В зоне ответственности подразделений "Севера" противник потерял более 1660 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки войск "Запад" разбили свыше 1415 военных ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 112 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1365 солдат, 20 боевых бронированных машин, 181 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии.Потери противника в результате работы группировки войск "Центр" составили свыше 2685 боевиков, 18 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы.Недельные потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2230 человек, шесть боевых бронированных машин и 50 автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение и уничтожили за неделю свыше 330 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 120 автомобилей и 15 станций радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 227 730 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 023 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по УкраинеГрузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль РоссииГрупповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, новости сво
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
Минобороны: киевский режим за неделю потерял еще 9685 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще 9685 боевиков ВСУ, кроме того, противник теряет десятки бронемашин, орудий полевой артиллерии и других вооружений и техники. Об этом сказано в пятничной сводке Министерства обороны России.
В зоне ответственности подразделений "Севера" противник потерял более 1660 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Бойцы группировки войск "Запад" разбили свыше 1415 военных ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 112 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1365 солдат, 20 боевых бронированных машин, 181 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии.
Потери противника в результате работы группировки войск "Центр" составили свыше 2685 боевиков, 18 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы.
Недельные потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2230 человек, шесть боевых бронированных машин и 50 автомобилей.
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение и уничтожили за неделю свыше 330 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 120 автомобилей и 15 станций радиоэлектронной борьбы.
Средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 227 730 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 023 единицы специальной военной автомобильной техники.
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