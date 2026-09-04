Рейтинг@Mail.ru
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/na-frontakh-svo-goryat-boeviki-i-tekhnika-vsu--poteri-kieva-za-nedelyu-1159098592.html
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 04.09.2026
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
Киевский режим за неделю потерял еще 9685 боевиков ВСУ, кроме того, противник теряет десятки бронемашин, орудий полевой артиллерии и других вооружений и... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T13:11
2026-09-04T13:11
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще 9685 боевиков ВСУ, кроме того, противник теряет десятки бронемашин, орудий полевой артиллерии и других вооружений и техники. Об этом сказано в пятничной сводке Министерства обороны России.В зоне ответственности подразделений "Севера" противник потерял более 1660 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки войск "Запад" разбили свыше 1415 военных ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 112 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1365 солдат, 20 боевых бронированных машин, 181 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии.Потери противника в результате работы группировки войск "Центр" составили свыше 2685 боевиков, 18 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы.Недельные потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2230 человек, шесть боевых бронированных машин и 50 автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение и уничтожили за неделю свыше 330 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 120 автомобилей и 15 станций радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 227 730 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 023 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по УкраинеГрузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль РоссииГрупповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, новости сво
На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю

Минобороны: киевский режим за неделю потерял еще 9685 боевиков ВСУ

13:11 04.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще 9685 боевиков ВСУ, кроме того, противник теряет десятки бронемашин, орудий полевой артиллерии и других вооружений и техники. Об этом сказано в пятничной сводке Министерства обороны России.
В зоне ответственности подразделений "Севера" противник потерял более 1660 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Бойцы группировки войск "Запад" разбили свыше 1415 военных ВСУ, 15 боевых бронированных машин, 112 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1365 солдат, 20 боевых бронированных машин, 181 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии.
Потери противника в результате работы группировки войск "Центр" составили свыше 2685 боевиков, 18 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы.
Недельные потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2230 человек, шесть боевых бронированных машин и 50 автомобилей.
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение и уничтожили за неделю свыше 330 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 120 автомобилей и 15 станций радиоэлектронной борьбы.
Средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 227 730 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 023 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине
Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России
Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе
 
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАрмия и флотНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии
13:22Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста
13:11На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
13:06Девять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человек
12:59В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
12:52Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали
12:49Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли
12:40ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы
12:37Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине
12:31Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки
12:20Назначен новый глава Керчи
12:19Воздушная тревога звучит в Севастополе
12:17Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России
11:56Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
11:45Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 - власти
11:40Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане
11:25Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам
11:1716-летний подросток из Севастополя работал на террористов
11:05У Крымского моста начала расти очередь
10:57В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обучении
Лента новостейМолния