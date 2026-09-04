https://crimea.ria.ru/20260904/massirovannyy-udar-po-ukraine---chto-porazheno-1159108070.html

Массированный удар по Украине - что поражено

Массированный удар по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Массированный удар по Украине - что поражено

В результате групповых ударов, которые российская армия наносит по Украине, поражены логистические центры в Киевской и Николаевской областях, а также сухогрузы... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T17:06

2026-09-04T17:06

2026-09-04T17:40

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В результате групповых ударов, которые российская армия наносит по Украине, поражены логистические центры в Киевской и Николаевской областях, а также сухогрузы и танкер ВСУ в порту и "Черноморск" и в акватории Черного моря восточнее Одессы. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.В течение дня ударные беспилотники РФ большой дальности поразили в Броварах Киевской области – логистический центр, где хранились и распределялись товары двойного назначения, а также военного имущества.Кроме того, в Николаеве разбит логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ, уточнили в Минобороны.Также в Одесской области, в населенном пункте Дачное, поражены места сосредоточения большегрузной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ. А в порту "Черноморск" – сожжено морское судно типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом, которым ВСУ снабжает Запад, обозначили в пресс-службе.Ранее в пятницу также сообщалось, что Вооруженные силы России групповыми ударами разбили логистический центр в Киеве, сухогрузы в портах под Одессой и электростанцию.Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв произошел в главном здании СБУ в КиевеСклады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, министерство обороны рф, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)