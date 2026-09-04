https://crimea.ria.ru/20260904/massirovannyy-udar-po-ukraine---chto-porazheno-1159108070.html
Массированный удар по Украине - что поражено
Массированный удар по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Массированный удар по Украине - что поражено
В результате групповых ударов, которые российская армия наносит по Украине, поражены логистические центры в Киевской и Николаевской областях, а также сухогрузы... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T17:06
2026-09-04T17:06
2026-09-04T17:40
удары по украине
министерство обороны рф
украина
новости
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128465972_0:23:1198:697_1920x0_80_0_0_890256ab9255f99c9f03266dc3e8d187.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В результате групповых ударов, которые российская армия наносит по Украине, поражены логистические центры в Киевской и Николаевской областях, а также сухогрузы и танкер ВСУ в порту и "Черноморск" и в акватории Черного моря восточнее Одессы. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.В течение дня ударные беспилотники РФ большой дальности поразили в Броварах Киевской области – логистический центр, где хранились и распределялись товары двойного назначения, а также военного имущества.Кроме того, в Николаеве разбит логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ, уточнили в Минобороны.Также в Одесской области, в населенном пункте Дачное, поражены места сосредоточения большегрузной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ. А в порту "Черноморск" – сожжено морское судно типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом, которым ВСУ снабжает Запад, обозначили в пресс-службе.Ранее в пятницу также сообщалось, что Вооруженные силы России групповыми ударами разбили логистический центр в Киеве, сухогрузы в портах под Одессой и электростанцию.Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв произошел в главном здании СБУ в КиевеСклады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128465972_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_a1bbcc1508656b52196fb2ce0dfad865.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, министерство обороны рф, украина, новости, всу (вооруженные силы украины)
Массированный удар по Украине - что поражено
Массированный удар по Украине - разбиты логистические центры и порт в Одессе
17:06 04.09.2026 (обновлено: 17:40 04.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В результате групповых ударов, которые российская армия наносит по Украине, поражены логистические центры в Киевской и Николаевской областях, а также сухогрузы и танкер ВСУ в порту и "Черноморск" и в акватории Черного моря восточнее Одессы. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В течение дня ударные беспилотники РФ большой дальности поразили в Броварах Киевской области – логистический центр, где хранились и распределялись товары двойного назначения, а также военного имущества.
Кроме того, в Николаеве разбит логистический центр, задействованный в поставках военно-технического имущества ВСУ, уточнили в Минобороны.
Также в Одесской области, в населенном пункте Дачное, поражены места сосредоточения большегрузной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ. А в порту "Черноморск" – сожжено морское судно типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом, которым ВСУ снабжает Запад, обозначили в пресс-службе.
"Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы поражены сухогруз и танкер с комплектующими для производства беспилотных летательных аппаратов, боеприпасами и горючим для ВСУ", - подытожили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в пятницу также сообщалось
, что Вооруженные силы России групповыми ударами разбили логистический центр в Киеве, сухогрузы в портах под Одессой и электростанцию.
Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине
в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: