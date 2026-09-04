https://crimea.ria.ru/20260904/massirovannaya-ataka-vsu-na-sochi--chto-izvestno-1159083191.html

Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно

Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно

В Сочи утром в пятницу отражают массированную атаку украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе. Об этом сообщает оперативный РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T06:20

2026-09-04T06:20

2026-09-04T06:20

сочи

краснодарский край

кубань

происшествия

атаки всу

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Сочи утром в пятницу отражают массированную атаку украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 раненыВ Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое раненыПод прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА

сочи

краснодарский край

кубань

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2026

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости