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Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно
Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно
В Сочи утром в пятницу отражают массированную атаку украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе. Об этом сообщает оперативный РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T06:20
2026-09-04T06:20
2026-09-04T06:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Сочи утром в пятницу отражают массированную атаку украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 раненыВ Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое раненыПод прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, кубань, происшествия, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно
В Сочи отражают массированную атаку ВСУ - повреждены жилые дома и горит нефтебаза