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Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца

Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца

Машина территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сбила двухлетнего ребенка при попытке украинских военкомов мобилизовать его... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T15:55

2026-09-04T15:55

2026-09-04T15:59

украина

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Машина территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сбила двухлетнего ребенка при попытке украинских военкомов мобилизовать его отца в Одессе. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.Уточняется, что малыш получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.В селе Ольховец Хмельницкой области Украины сотрудники ТЦК похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ). До этого в Виннице мобилизовали инвалида прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на лечении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ТЦК на Украине лишал мужчин законных отсрочек от мобилизации – омбудсмен На Украине идет охота на ТЦК: что происходитУкраина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК

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2026

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украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости