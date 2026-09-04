Рейтинг@Mail.ru
Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/mashina-ttsk-sbila-2-letnego-rebenka-v-odesse-pri-popytke-pokhitit-ego-ottsa-1159105204.html
Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца
Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца
Машина территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сбила двухлетнего ребенка при попытке украинских военкомов мобилизовать его... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T15:55
2026-09-04T15:59
украина
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148351154_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ad868024340557c0523a95f539d75f8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Машина территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сбила двухлетнего ребенка при попытке украинских военкомов мобилизовать его отца в Одессе. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.Уточняется, что малыш получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.В селе Ольховец Хмельницкой области Украины сотрудники ТЦК похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ). До этого в Виннице мобилизовали инвалида прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на лечении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ТЦК на Украине лишал мужчин законных отсрочек от мобилизации – омбудсмен На Украине идет охота на ТЦК: что происходитУкраина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148351154_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_ddddadf28138d13d7ae0ab5cb8ba6881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца

Двухлетний ребенок был сбит машиной ТЦК в Одессе при мобилизации его отца – СМИ

15:55 04.09.2026 (обновлено: 15:59 04.09.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАвтомобиль скорой медицинской помощи на Украине
Автомобиль скорой медицинской помощи на Украине
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Машина территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) сбила двухлетнего ребенка при попытке украинских военкомов мобилизовать его отца в Одессе. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
"Мужчина шел с сыном в гости, когда к нему подлетели тэцэкашники. Они схватили отца, а ребенка оставили на дороге. Водитель автомобиля ТЦК поехал к ним и сбил мальчика", - сказано в сообщении.
Уточняется, что малыш получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.
В селе Ольховец Хмельницкой области Украины сотрудники ТЦК похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ). До этого в Виннице мобилизовали инвалида прямо из психоневрологической больницы имени Ющенко, где он находился на лечении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ТЦК на Украине лишал мужчин законных отсрочек от мобилизации – омбудсмен
На Украине идет охота на ТЦК: что происходит
Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
 
УкраинаТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
17:29В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
17:25Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света
17:17Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки
17:06Массированный удар по Украине - что поражено
16:45Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
16:40В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу
16:35В Херсонской области дали старт досрочному голосованию
16:24Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
16:11165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика
15:55Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца
15:38Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности
15:18Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника
15:17Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
15:10В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:01В районе Парка Победы в Севастополе сбит беспилотник
14:51Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
14:48Воздушная тревога звучит в Севастополе в третий раз за сутки
14:46Ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
14:40В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани
Лента новостейМолния