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Ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
Ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
В Крыму в воскресенье ожидаются сильные ливни с грозами и градом и шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье ожидаются сильные ливни с грозами и градом и шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 6 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с", - говорится в сообщении.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей на дорогах.Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, указали в ведомстве.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные, а также не разводить огонь в ветренную погоду. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море в пятницу прогнозируют смерчиКрым стал визитной карточкой климатических изменений в России – экспертСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
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Ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
В Крыму в воскресенье ожидаются ливни с градом и шквальным ветром
14:46 04.09.2026 (обновлено: 14:47 04.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье ожидаются сильные ливни с грозами и градом и шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 6 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей на дорогах.
Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, указали в ведомстве.
Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес, горы и на набережные, а также не разводить огонь в ветренную погоду. Водителей призывают не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
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