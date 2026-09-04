https://crimea.ria.ru/20260904/kostin-ne-ozhidaet-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsb-1159100380.html

Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ

Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T14:02

2026-09-04T14:02

2026-09-04T14:02

втб

андрей костин

ключевая ставка

россия

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин.По его словам, хотелось бы видеть более активные шаги Центрального банка. "Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится", - сказал он."Мы ждем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее", - заключил Костин.ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, андрей костин, ключевая ставка, россия, экономика, мнения