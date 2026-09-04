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Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:02
2026-09-04T14:02
втб
андрей костин
ключевая ставка
россия
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин.По его словам, хотелось бы видеть более активные шаги Центрального банка. "Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится", - сказал он."Мы ждем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее", - заключил Костин.ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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втб, андрей костин, ключевая ставка, россия, экономика, мнения

Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ

14:02 04.09.2026
 
© Пресс-служба ВТБГлава ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ Андрей Костин
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно, понемножку спускаться", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По его словам, хотелось бы видеть более активные шаги Центрального банка. "Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится", - сказал он.
"Мы ждем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее", - заключил Костин.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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ВТБАндрей КостинКлючевая ставкаРоссияЭкономикаМнения
 
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