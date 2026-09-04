https://crimea.ria.ru/20260904/kostin-ne-ozhidaet-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsb-1159100380.html
Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:02
2026-09-04T14:02
2026-09-04T14:02
втб
андрей костин
ключевая ставка
россия
экономика
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159100127_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_802b54f3f4c91eb9fe4834bd77b8b02b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин.По его словам, хотелось бы видеть более активные шаги Центрального банка. "Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится", - сказал он."Мы ждем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее", - заключил Костин.ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159100127_448:0:2945:1873_1920x0_80_0_0_ec1c94e4377f08af47975085a3c394cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, андрей костин, ключевая ставка, россия, экономика, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно, понемножку спускаться", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По его словам, хотелось бы видеть более активные шаги Центрального банка. "Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится", - сказал он.
"Мы ждем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее", - заключил Костин.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.