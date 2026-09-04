Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году
Во всех сельских школах Крыма организован подвоз детей – минобразования
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваШкольный автобус
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Подвоз детей к школам в Крыму на данный момент организован штатно, однако на случай экстренной ситуации разработаны дополнительные сценарии. Об этом заявила замминистра образования Крыма Светлана Беспалова в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.
"Школьные автобусы все подготовлены к организации подвоза детей. Все они функционируют, подвоз там, где он предусмотрен, осуществляется в штатном режиме. Поэтому здесь у нас проблем на начало учебного года нет", – заявила она.
Однако на случай, если по каким-то причинам подвоз детей к образовательным организациям окажется невозможен, министерством, по словам Беспаловой, предусмотрен временный режим удаленного обучения детей.
"Знают школы, знают руководители в каждом селе, как организовать такой режим. Уже отработан вопрос формирования опорного центра, и назначения ответственного. Детей будут собирать в этом опорном центре и будут приезжать выездные педагогические бригады, которые будут помогать детям осваивать учебную программу", – пояснила замминистра.
Также она подчеркнула, что министерством алгоритмы действий водителей школьных автобусов в случае объявления беспилотной опасности.
Ранее в минобразования республики рассказали о том, как обеспечена безопасность детей в школах Крыма. В частности, в образовательных организациях оборудованы безопасные места для пребывания детей во время воздушной угрозы.
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