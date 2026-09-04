https://crimea.ria.ru/20260904/kak-v-krymu-organizovan-podvoz-detey-v-shkoly-v-novom-uchebnom-godu-1159075981.html

Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году

Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году

Подвоз детей к школам в Крыму на данный момент организован штатно, однако на случай экстренной ситуации разработаны дополнительные сценарии. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T06:40

2026-09-04T06:40

2026-09-04T06:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Подвоз детей к школам в Крыму на данный момент организован штатно, однако на случай экстренной ситуации разработаны дополнительные сценарии. Об этом заявила замминистра образования Крыма Светлана Беспалова в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.Однако на случай, если по каким-то причинам подвоз детей к образовательным организациям окажется невозможен, министерством, по словам Беспаловой, предусмотрен временный режим удаленного обучения детей.Также она подчеркнула, что министерством алгоритмы действий водителей школьных автобусов в случае объявления беспилотной опасности.Ранее в минобразования республики рассказали о том, как обеспечена безопасность детей в школах Крыма. В частности, в образовательных организациях оборудованы безопасные места для пребывания детей во время воздушной угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 годуУстранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в КрымуБронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, школа, транспорт, учебный год