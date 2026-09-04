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Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году
Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году
Подвоз детей к школам в Крыму на данный момент организован штатно, однако на случай экстренной ситуации разработаны дополнительные сценарии. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T06:40
2026-09-04T06:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Подвоз детей к школам в Крыму на данный момент организован штатно, однако на случай экстренной ситуации разработаны дополнительные сценарии. Об этом заявила замминистра образования Крыма Светлана Беспалова в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.Однако на случай, если по каким-то причинам подвоз детей к образовательным организациям окажется невозможен, министерством, по словам Беспаловой, предусмотрен временный режим удаленного обучения детей.Также она подчеркнула, что министерством алгоритмы действий водителей школьных автобусов в случае объявления беспилотной опасности.Ранее в минобразования республики рассказали о том, как обеспечена безопасность детей в школах Крыма. В частности, в образовательных организациях оборудованы безопасные места для пребывания детей во время воздушной угрозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил 40 школьных автобусов в 2025 годуУстранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в КрымуБронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, школа, транспорт, учебный год
Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году

Во всех сельских школах Крыма организован подвоз детей – минобразования

06:40 04.09.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваШкольный автобус
Школьный автобус
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Подвоз детей к школам в Крыму на данный момент организован штатно, однако на случай экстренной ситуации разработаны дополнительные сценарии. Об этом заявила замминистра образования Крыма Светлана Беспалова в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.
"Школьные автобусы все подготовлены к организации подвоза детей. Все они функционируют, подвоз там, где он предусмотрен, осуществляется в штатном режиме. Поэтому здесь у нас проблем на начало учебного года нет", – заявила она.
Однако на случай, если по каким-то причинам подвоз детей к образовательным организациям окажется невозможен, министерством, по словам Беспаловой, предусмотрен временный режим удаленного обучения детей.
"Знают школы, знают руководители в каждом селе, как организовать такой режим. Уже отработан вопрос формирования опорного центра, и назначения ответственного. Детей будут собирать в этом опорном центре и будут приезжать выездные педагогические бригады, которые будут помогать детям осваивать учебную программу", – пояснила замминистра.
Также она подчеркнула, что министерством алгоритмы действий водителей школьных автобусов в случае объявления беспилотной опасности.
Ранее в минобразования республики рассказали о том, как обеспечена безопасность детей в школах Крыма. В частности, в образовательных организациях оборудованы безопасные места для пребывания детей во время воздушной угрозы.
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