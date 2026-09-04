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Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России
Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:17
2026-09-04T12:17
2026-09-04T12:29
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "южная"
группировка войск "центр"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, бойцы "Южной" группировки накануне, 3 сентября, освободили населенный пункт Никаноровка Донецкой Народной Республики.Накануне Вооруженные силы России освободили три населенных пункта – Василевка, Благодатное и Должанка – в Харьковской области, а также один - Ижевка - в ЛНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "южная", группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)
Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России
Армия России освободила Грузское и Никаноровку в ДНР
12:17 04.09.2026 (обновлено: 12:29 04.09.2026)