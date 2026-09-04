https://crimea.ria.ru/20260904/gruzskoe-v-donbasse-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1159094467.html

Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России

Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T12:17

2026-09-04T12:17

2026-09-04T12:29

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "южная"

группировка войск "центр"

всу (вооруженные силы украины)

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, бойцы "Южной" группировки накануне, 3 сентября, освободили населенный пункт Никаноровка Донецкой Народной Республики.Накануне Вооруженные силы России освободили три населенных пункта – Василевка, Благодатное и Должанка – в Харьковской области, а также один - Ижевка - в ЛНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "южная", группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)