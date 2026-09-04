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Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе
Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе
Вооруженные силы России групповыми ударами разбили логистический центр в Киеве, сухогрузы в портах под Одессой и электростанцию. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T09:17
2026-09-04T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России групповыми ударами разбили логистический центр в Киеве, сухогрузы в портах под Одессой и электростанцию. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи 4 сентября высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в Киевской области поражены логистический центр "ЕКО-Автотехникс" в населенном пункте Гатное, на складах которого хранились и распределялись товары двойного назначения.Кроме того, в порту Южный Одесской области поражен сухогруз с продукцией военного назначения, в порту Черноморск – сухогруз с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.В населенном пункте Мирное российские военные разбили электроподстанцию "Новоодесская".Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на УкраинеРоссийские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области
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Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе

Удары по Украине: в Киеве и Одессе разбиты логистический центр и сухогрузы в портах

09:17 04.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России групповыми ударами разбили логистический центр в Киеве, сухогрузы в портах под Одессой и электростанцию. Об этом сообщили в Минобороны.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
В течение ночи 4 сентября высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в Киевской области поражены логистический центр "ЕКО-Автотехникс" в населенном пункте Гатное, на складах которого хранились и распределялись товары двойного назначения.
Кроме того, в порту Южный Одесской области поражен сухогруз с продукцией военного назначения, в порту Черноморск – сухогруз с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.
В населенном пункте Мирное российские военные разбили электроподстанцию "Новоодесская".
Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.
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