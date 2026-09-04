https://crimea.ria.ru/20260904/gruppovye-udary-po-ukraine-chto-porazheno-v-kieve-i-odesse-1159085369.html

Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе

Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и Одессе

Вооруженные силы России групповыми ударами разбили логистический центр в Киеве, сухогрузы в портах под Одессой и электростанцию. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T09:17

2026-09-04T09:17

2026-09-04T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России групповыми ударами разбили логистический центр в Киеве, сухогрузы в портах под Одессой и электростанцию. Об этом сообщили в Минобороны.В течение ночи 4 сентября высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками в Киевской области поражены логистический центр "ЕКО-Автотехникс" в населенном пункте Гатное, на складах которого хранились и распределялись товары двойного назначения.Кроме того, в порту Южный Одесской области поражен сухогруз с продукцией военного назначения, в порту Черноморск – сухогруз с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.В населенном пункте Мирное российские военные разбили электроподстанцию "Новоодесская".Вооруженные силы РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России, заявлял президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос модератора о том, как предотвратить поражение объектов критической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на УкраинеРоссийские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской области

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2026

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