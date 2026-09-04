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Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса
Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса
Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T07:07
2026-09-04T07:07
2026-09-04T07:07
сергей ганзий
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отдых в крыму
крым курортный
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым не был остановлен в этом сезоне благодаря взаимоподдержке и сплоченности участников туристической отрасли. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.На сегодняшний день эта акция продолжает действовать, подчеркнул глава ведомства."Кроме того, наш бизнес объединяется с точки зрения того, чтобы обменяться своим положительным опытом в решении разных проблем. Коллеги делятся успехами, например, по установке альтернативных источников питания. Делятся, где лучше, и как лучше это осуществить", – отметил гость эфира.По его информации, также в Крыму создан оперативный штаб, в который вошли 587 предприятий – представителей индустрии гостеприимства."В том числе это и представители администрации муниципальных образований, которые курируют вопросы туризма, и представители Торгово-промышленной палаты, потому что спектр вопросов, которые там обсуждаются – самый широкий, начиная от мер поддержки, что на сегодняшний день наиболее остро требуется отрасли, и заканчивая, вопросами, связанными с обеспечением топливом и альтернативными источниками питания. То есть прорабатываются полностью все вопросы, которые затрагивают деятельность индустрии гостеприимства. Мы также максимально стараемся быть вовлеченными, и абсолютно все направления министерства представлены в оперштабе", – подытожил глава ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страныВ Крыму отели начали заселять россиян по ID
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сергей ганзий, крым, отдых в крыму, крым курортный, курортный сезон
Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса
Акции для крымчан и обмен опытом помогли туриндустрии в Крыму устоять в этом сезоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым.
Турпоток в Крым не был остановлен в этом сезоне благодаря взаимоподдержке и сплоченности участников туристической отрасли.
Об этом РИА Новости Крым
рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
"Как всегда, в тяжелых условиях бизнес объединяется. И этот год стал годом единства индустрии гостеприимства Республики Крым, когда коллеги организовали акцию "Мы вместе", которая предлагала льготные условия по отдыху, оздоровлению в наших санаторно-курортных гостиничных комплексах для жителей Крыма и не только. Это способствовало тому, что и крымчане ехали оздоравливаться, и какой-то турпоток наблюдался в эти объекты", – сказал министр.
На сегодняшний день эта акция продолжает действовать, подчеркнул глава ведомства.
"Кроме того, наш бизнес объединяется с точки зрения того, чтобы обменяться своим положительным опытом в решении разных проблем. Коллеги делятся успехами, например, по установке альтернативных источников питания. Делятся, где лучше, и как лучше это осуществить", – отметил гость эфира.
По его информации, также в Крыму создан оперативный штаб, в который вошли 587 предприятий – представителей индустрии гостеприимства.
"В том числе это и представители администрации муниципальных образований, которые курируют вопросы туризма, и представители Торгово-промышленной палаты, потому что спектр вопросов, которые там обсуждаются – самый широкий, начиная от мер поддержки, что на сегодняшний день наиболее остро требуется отрасли, и заканчивая, вопросами, связанными с обеспечением топливом и альтернативными источниками питания. То есть прорабатываются полностью все вопросы, которые затрагивают деятельность индустрии гостеприимства. Мы также максимально стараемся быть вовлеченными, и абсолютно все направления министерства представлены в оперштабе", – подытожил глава ведомства.
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