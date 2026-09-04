https://crimea.ria.ru/20260904/god-edinstva-uchastniki-turotrasli-obedinilis-v-krymu-v-moment-krizisa-1159070730.html

Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса

Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса

Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T07:07

2026-09-04T07:07

2026-09-04T07:07

сергей ганзий

крым

отдых в крыму

крым курортный

курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым не был остановлен в этом сезоне благодаря взаимоподдержке и сплоченности участников туристической отрасли. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.На сегодняшний день эта акция продолжает действовать, подчеркнул глава ведомства."Кроме того, наш бизнес объединяется с точки зрения того, чтобы обменяться своим положительным опытом в решении разных проблем. Коллеги делятся успехами, например, по установке альтернативных источников питания. Делятся, где лучше, и как лучше это осуществить", – отметил гость эфира.По его информации, также в Крыму создан оперативный штаб, в который вошли 587 предприятий – представителей индустрии гостеприимства."В том числе это и представители администрации муниципальных образований, которые курируют вопросы туризма, и представители Торгово-промышленной палаты, потому что спектр вопросов, которые там обсуждаются – самый широкий, начиная от мер поддержки, что на сегодняшний день наиболее остро требуется отрасли, и заканчивая, вопросами, связанными с обеспечением топливом и альтернативными источниками питания. То есть прорабатываются полностью все вопросы, которые затрагивают деятельность индустрии гостеприимства. Мы также максимально стараемся быть вовлеченными, и абсолютно все направления министерства представлены в оперштабе", – подытожил глава ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страныВ Крыму отели начали заселять россиян по ID

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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