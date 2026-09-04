Рейтинг@Mail.ru
Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/god-edinstva-uchastniki-turotrasli-obedinilis-v-krymu-v-moment-krizisa-1159070730.html
Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса
Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса
Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T07:07
2026-09-04T07:07
сергей ганзий
крым
отдых в крыму
крым курортный
курортный сезон
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_0:379:2965:2048_1920x0_80_0_0_a85d99e4340b26f26f1f540b561969e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым не был остановлен в этом сезоне благодаря взаимоподдержке и сплоченности участников туристической отрасли. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.На сегодняшний день эта акция продолжает действовать, подчеркнул глава ведомства."Кроме того, наш бизнес объединяется с точки зрения того, чтобы обменяться своим положительным опытом в решении разных проблем. Коллеги делятся успехами, например, по установке альтернативных источников питания. Делятся, где лучше, и как лучше это осуществить", – отметил гость эфира.По его информации, также в Крыму создан оперативный штаб, в который вошли 587 предприятий – представителей индустрии гостеприимства."В том числе это и представители администрации муниципальных образований, которые курируют вопросы туризма, и представители Торгово-промышленной палаты, потому что спектр вопросов, которые там обсуждаются – самый широкий, начиная от мер поддержки, что на сегодняшний день наиболее остро требуется отрасли, и заканчивая, вопросами, связанными с обеспечением топливом и альтернативными источниками питания. То есть прорабатываются полностью все вопросы, которые затрагивают деятельность индустрии гостеприимства. Мы также максимально стараемся быть вовлеченными, и абсолютно все направления министерства представлены в оперштабе", – подытожил глава ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страныВ Крыму отели начали заселять россиян по ID
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b2d5133fe0cf6e570ef8d97ccffcafa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей ганзий, крым, отдых в крыму, крым курортный, курортный сезон
Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса

Акции для крымчан и обмен опытом помогли туриндустрии в Крыму устоять в этом сезоне

07:07 04.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на горы в Алупке
Вид на горы в Алупке - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым не был остановлен в этом сезоне благодаря взаимоподдержке и сплоченности участников туристической отрасли. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
"Как всегда, в тяжелых условиях бизнес объединяется. И этот год стал годом единства индустрии гостеприимства Республики Крым, когда коллеги организовали акцию "Мы вместе", которая предлагала льготные условия по отдыху, оздоровлению в наших санаторно-курортных гостиничных комплексах для жителей Крыма и не только. Это способствовало тому, что и крымчане ехали оздоравливаться, и какой-то турпоток наблюдался в эти объекты", – сказал министр.
На сегодняшний день эта акция продолжает действовать, подчеркнул глава ведомства.
"Кроме того, наш бизнес объединяется с точки зрения того, чтобы обменяться своим положительным опытом в решении разных проблем. Коллеги делятся успехами, например, по установке альтернативных источников питания. Делятся, где лучше, и как лучше это осуществить", – отметил гость эфира.
По его информации, также в Крыму создан оперативный штаб, в который вошли 587 предприятий – представителей индустрии гостеприимства.
"В том числе это и представители администрации муниципальных образований, которые курируют вопросы туризма, и представители Торгово-промышленной палаты, потому что спектр вопросов, которые там обсуждаются – самый широкий, начиная от мер поддержки, что на сегодняшний день наиболее остро требуется отрасли, и заканчивая, вопросами, связанными с обеспечением топливом и альтернативными источниками питания. То есть прорабатываются полностью все вопросы, которые затрагивают деятельность индустрии гостеприимства. Мы также максимально стараемся быть вовлеченными, и абсолютно все направления министерства представлены в оперштабе", – подытожил глава ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин
Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
В Крыму отели начали заселять россиян по ID
 
Сергей ГанзийКрымОтдых в КрымуКрым курортныйКурортный сезон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
08:35Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
08:27Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября
08:15Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро пятницы
07:43Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание
07:26Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США
07:07Год единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса
06:40Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году
06:20Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно
06:04На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
23:20Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день
23:09Консерва по-киевски: что ждет Зеленского
22:5552 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России
22:42Исторический бульвар Севастополя преобразится
22:32Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
22:21Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
22:11Крымский мост: оперативная обстановка 3 сентября вечером
21:55Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира
Лента новостейМолния