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Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание
Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание
Процесс организации горячего питания в школах Крыма в случае отключения света продуман, в самом крайнем случаи дети получат сухие пайки. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T07:43
2026-09-04T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Процесс организации горячего питания в школах Крыма в случае отключения света продуман, в самом крайнем случаи дети получат сухие пайки. Об этом заявила замминистра образования Крыма Светлана Беспалова в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.Она подчеркнула, что в случаях отключения света приготовление пищи будет обеспечено с помощью генераторов, которыми обеспечат каждую школу. Там, где на сегодняшний день генераторов нет, продумана возможность подвоза питания, которое будет готовиться на базе других образовательных организаций. Такое питание будут развозить специализированным транспортом и специальными тарами.По ее словам, в таком случае уроки сокращаются до 30 минут, перемены – до 10 минут, при это остается одна 15-минутная переменаКроме того, перед всеми образовательными организациями поставлена задача организовать работу буфетов, ассортимент которых будет пересмотрен: уклон сделают на соки, воду и выпечку вместо привычных печенья, вафель и шоколада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеНа Кубани развеяли новый фейк о школьном питанииСтоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, школьное питание, школа, минобраз крыма
Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание

При отключениях света в Крыму процесс организации горячего питания в школах продуман

07:43 04.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Процесс организации горячего питания в школах Крыма в случае отключения света продуман, в самом крайнем случаи дети получат сухие пайки. Об этом заявила замминистра образования Крыма Светлана Беспалова в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.
"Главным критерием, который определяет, как будет функционировать школа, является наличие или отсутствие горячего питания. Санитарные правила ставят очень жесткие рамки: если нет горячего питания, то ребенок может находиться в школе не более четырех часов. Вот отсюда мы все и рассчитываем. Поэтому подготовительная работа направлена на то, чтобы обеспечить это горячее питание", – сказала Беспалова.
Она подчеркнула, что в случаях отключения света приготовление пищи будет обеспечено с помощью генераторов, которыми обеспечат каждую школу. Там, где на сегодняшний день генераторов нет, продумана возможность подвоза питания, которое будет готовиться на базе других образовательных организаций. Такое питание будут развозить специализированным транспортом и специальными тарами.
"Мы также пересмотрели во всех образовательных организациях основное меню, убрали оттуда блюда, которые требуют длительного, многоходового приготовления. Ушли на более простые блюда. Мы пересмотрели сами продукты питания, которые можно использовать: убрали скоропортящиеся продукты. Это все мы уже сделали. Но если вдруг такая ситуация, что нет ни генератора, ни возможности привезти питание, то школа переходит в режим сокращенного учебного дня", – продолжила замминистра.
По ее словам, в таком случае уроки сокращаются до 30 минут, перемены – до 10 минут, при это остается одна 15-минутная перемена
"Сразу объясню, почему одна перемена – 15 минут. В случае отсутствия возможности приготовления горячего питания будет переход для льготной категории на пайки. Сейчас рассматривается вопрос о внесении изменений в нормативные документы для того, чтобы использовать и федеральные деньги, которые предусмотрены для первых – четвертых классов, тоже на пайки. Вот эти 15 минут надо будет ребенку для того, чтобы перекусить", – пояснила Беспалова.
Кроме того, перед всеми образовательными организациями поставлена задача организовать работу буфетов, ассортимент которых будет пересмотрен: уклон сделают на соки, воду и выпечку вместо привычных печенья, вафель и шоколада.
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