https://crimea.ria.ru/20260904/esli-vyklyuchat-svet-kak-v-shkolakh-kryma-organizuyut-goryachee-pitanie-1159074768.html

Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание

Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание

Процесс организации горячего питания в школах Крыма в случае отключения света продуман, в самом крайнем случаи дети получат сухие пайки. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T07:43

2026-09-04T07:43

2026-09-04T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Процесс организации горячего питания в школах Крыма в случае отключения света продуман, в самом крайнем случаи дети получат сухие пайки. Об этом заявила замминистра образования Крыма Светлана Беспалова в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.Она подчеркнула, что в случаях отключения света приготовление пищи будет обеспечено с помощью генераторов, которыми обеспечат каждую школу. Там, где на сегодняшний день генераторов нет, продумана возможность подвоза питания, которое будет готовиться на базе других образовательных организаций. Такое питание будут развозить специализированным транспортом и специальными тарами.По ее словам, в таком случае уроки сокращаются до 30 минут, перемены – до 10 минут, при это остается одна 15-минутная переменаКроме того, перед всеми образовательными организациями поставлена задача организовать работу буфетов, ассортимент которых будет пересмотрен: уклон сделают на соки, воду и выпечку вместо привычных печенья, вафель и шоколада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеНа Кубани развеяли новый фейк о школьном питанииСтоимость школьных обедов хотят увеличить в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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