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Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября
Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября
В пятницу на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В пятницу на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго". Социальные объекты в республике работают на резервных схемах электроснабжения, добавили на предприятии.Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября

В Крыму 4 сентября на всей территории действуют ограничения потребления электроэнергии

08:27 04.09.2026 (обновлено: 08:29 04.09.2026)
 
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ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В пятницу на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. В энергорайонах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия, сохраняются перебои с подачей электроэнергии", - сказано в сообщении.
Социальные объекты в республике работают на резервных схемах электроснабжения, добавили на предприятии.
Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.
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