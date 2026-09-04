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Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября
Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября
В пятницу на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T08:27
2026-09-04T08:27
2026-09-04T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В пятницу на всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Крымэнерго". Социальные объекты в республике работают на резервных схемах электроснабжения, добавили на предприятии.Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября
В Крыму 4 сентября на всей территории действуют ограничения потребления электроэнергии
08:27 04.09.2026 (обновлено: 08:29 04.09.2026)