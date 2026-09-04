https://crimea.ria.ru/20260904/dvoe-pyanykh-krymchan-ukrali-generator-s-vyshki-svyazi-v-sele-1159093119.html
Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
В Советском районе Крыма дядя и его племянник украли генератор с вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в момент совершения кражи 35- и... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T11:56
2026-09-04T11:56
2026-09-04T11:56
крым
мвд по республике крым
кража
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159092868_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_0d127e26dd3f35650df7b8bd5c3ba61a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма дядя и его племянник украли генератор с вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в момент совершения кражи 35- и 23-летний фигуранты были пьяны.По данным полиции, заявления о краже генератора стоимостью 72 тысячи рублей с территории базовой станции в одном из сел района поступило от представителя компании. Злоумышленников оперативно задержали. По их собственному признанию, кражу родственники совершили спонтанно.Украденный генератор изъят в ходе обыска. Уголовное дело открыто по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Старший родственник на время следствия получил запрет на определенные действия, младший находится под домашним арестом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТПВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компанииВ Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159092868_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_03be1e003e600e793a2ac79c1d0e1749.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мвд по республике крым, кража, происшествия, новости крыма
Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
В Крыму родственники украли генератор с вышки связи
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма дядя и его племянник украли генератор с вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в момент совершения кражи 35- и 23-летний фигуранты были пьяны.
По данным полиции, заявления о краже генератора стоимостью 72 тысячи рублей с территории базовой станции в одном из сел района поступило от представителя компании. Злоумышленников оперативно задержали. По их собственному признанию, кражу родственники совершили спонтанно.
"Около 5 часов утра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины проходили мимо объекта и решили похитить оборудование. С помощью плоскогубцев они повредили ограждение, проникли на территорию и вынесли генератор. Похищенное имущество злоумышленники спрятали в хозяйственной постройке на участке старшего из них", – сказано в сообщении.
Украденный генератор изъят в ходе обыска. Уголовное дело открыто по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Старший родственник на время следствия получил запрет на определенные действия, младший находится под домашним арестом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: