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Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе

Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе

В Советском районе Крыма дядя и его племянник украли генератор с вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в момент совершения кражи 35- и... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T11:56

2026-09-04T11:56

2026-09-04T11:56

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма дядя и его племянник украли генератор с вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в момент совершения кражи 35- и 23-летний фигуранты были пьяны.По данным полиции, заявления о краже генератора стоимостью 72 тысячи рублей с территории базовой станции в одном из сел района поступило от представителя компании. Злоумышленников оперативно задержали. По их собственному признанию, кражу родственники совершили спонтанно.Украденный генератор изъят в ходе обыска. Уголовное дело открыто по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Старший родственник на время следствия получил запрет на определенные действия, младший находится под домашним арестом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТПВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компанииВ Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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