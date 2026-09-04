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Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
В Советском районе Крыма дядя и его племянник украли генератор с вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в момент совершения кражи 35- и... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T11:56
2026-09-04T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма дядя и его племянник украли генератор с вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в момент совершения кражи 35- и 23-летний фигуранты были пьяны.По данным полиции, заявления о краже генератора стоимостью 72 тысячи рублей с территории базовой станции в одном из сел района поступило от представителя компании. Злоумышленников оперативно задержали. По их собственному признанию, кражу родственники совершили спонтанно.Украденный генератор изъят в ходе обыска. Уголовное дело открыто по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Старший родственник на время следствия получил запрет на определенные действия, младший находится под домашним арестом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТПВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компанииВ Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
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4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, мвд по республике крым, кража, происшествия, новости крыма
Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе

В Крыму родственники украли генератор с вышки связи

11:56 04.09.2026
 
© МВД КрымВ Крыму двое родственников украли генератор с вышки сотовой связи
В Крыму двое родственников украли генератор с вышки сотовой связи
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма дядя и его племянник украли генератор с вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, в момент совершения кражи 35- и 23-летний фигуранты были пьяны.
По данным полиции, заявления о краже генератора стоимостью 72 тысячи рублей с территории базовой станции в одном из сел района поступило от представителя компании. Злоумышленников оперативно задержали. По их собственному признанию, кражу родственники совершили спонтанно.
"Около 5 часов утра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины проходили мимо объекта и решили похитить оборудование. С помощью плоскогубцев они повредили ограждение, проникли на территорию и вынесли генератор. Похищенное имущество злоумышленники спрятали в хозяйственной постройке на участке старшего из них", – сказано в сообщении.
© МВД КрымВ Крыму двое родственников украли генератор с вышки сотовой связи
В Крыму двое родственников украли генератор с вышки сотовой связи
© МВД Крым
В Крыму двое родственников украли генератор с вышки сотовой связи
Украденный генератор изъят в ходе обыска. Уголовное дело открыто по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Старший родственник на время следствия получил запрет на определенные действия, младший находится под домашним арестом.
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