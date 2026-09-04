https://crimea.ria.ru/20260904/dva-rayona-na-zapade-kryma-5-sentyabrya-ostanutsya-bez-sveta--1159108598.html

Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света

Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света

Два района на западе полуострова останутся без света 5 сентября из-за ремонтов. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T17:25

2026-09-04T17:25

2026-09-04T17:26

крым

новости крыма

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два района на западе полуострова останутся без света 5 сентября из-за ремонтов. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии из-за повреждений сетей и оборудования. В некоторых энергорайонах сохраняются перебои со светом. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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