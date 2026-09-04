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Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света
Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света
Два района на западе полуострова останутся без света 5 сентября из-за ремонтов. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T17:25
2026-09-04T17:25
2026-09-04T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два района на западе полуострова останутся без света 5 сентября из-за ремонтов. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".В Крыму продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии из-за повреждений сетей и оборудования. В некоторых энергорайонах сохраняются перебои со светом. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, раздольненский район крыма, черноморский район, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света
В Раздольненском и Черноморском районах Крыма 5 сентября не будет света из-за ремонта
17:25 04.09.2026 (обновлено: 17:26 04.09.2026)