https://crimea.ria.ru/20260904/dron-vsu-sbrosil-bombu-na-dom-v-bryanskoy-oblasti--dva-cheloveka-pogibli-1159097721.html
Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли
Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли
Два человека погибли в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:49
2026-09-04T12:49
2026-09-04T12:49
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
егор ковальчук
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:79:466:341_1920x0_80_0_0_9461a96942c615822ea3c82f83241e0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.В Белгородской области за минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли пять человек и пострадали 14, сообщил ранее врио губернатора Александр Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10
брянск
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:19:455:360_1920x0_80_0_0_46978c7747eea8b802b3ced338f47a68.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), брянск, брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, новости сво
Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли
Двое мужчин погибли после сброса с дрона ВСУ на жилой дом в Брянской области