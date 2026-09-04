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Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли
Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли
Два человека погибли в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:49
2026-09-04T12:49
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
егор ковальчук
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.В Белгородской области за минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли пять человек и пострадали 14, сообщил ранее врио губернатора Александр Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), брянск, брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, новости сво
Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли

Двое мужчин погибли после сброса с дрона ВСУ на жилой дом в Брянской области

12:49 04.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.
"Двое мужчин погибли в селе Алейниково Стародубского района. Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В Белгородской области за минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли пять человек и пострадали 14, сообщил ранее врио губернатора Александр Шуваев.
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Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10
Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БрянскБрянская областьОбстрелы Брянской областиЕгор КовальчукНовости СВО
 
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