https://crimea.ria.ru/20260904/dron-vsu-sbrosil-bombu-na-dom-v-bryanskoy-oblasti--dva-cheloveka-pogibli-1159097721.html

Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли

Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли

Два человека погибли в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T12:49

2026-09-04T12:49

2026-09-04T12:49

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

брянск

брянская область

обстрелы брянской области

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на жилой дом в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатор Егор Ковальчук.В Белгородской области за минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли пять человек и пострадали 14, сообщил ранее врио губернатора Александр Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10

брянск

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), брянск, брянская область, обстрелы брянской области, егор ковальчук, новости сво