https://crimea.ria.ru/20260904/devyat-dney-vyzhivali-v-zatoplennom-tonnele--v-nepale-spasli-dvukh-chelovek-1159098436.html

Девять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человек

Девять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человек - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Девять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человек

пишет газета Kathmandu Post. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T13:06

2026-09-04T13:06

2026-09-04T13:06

непал

наводнение

происшествия

новости

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В Непале спустя девять дней после разрушительного наводнения из тоннеля затопленной гидроэлектростанции вызволили мужчину. О чудесном спасении пишет газета Kathmandu Post.Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.30 августа появилась информация, что шестилетнюю девочку достали из-под завалов после мощного наводнения в Непале. На следующий день сообщалось, что число погибших в результате наводнения в Непале превысило 900 человек. Пропавшими без вести остаются около 4200 человек, в их числе 592 гражданина других стран. Позже число погибших в результате наводнения в стране превысило 1,2 тысячи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в НепалеЧисло жертв трагедии с паромом у Кипра возрослоВ Крыму турист застрял в ущелье на скале над 56-метровым водопадом

непал

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2026

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непал, наводнение, происшествия, новости, стихия