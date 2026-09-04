Девять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человек
В Непале из затопленного тоннеля спустя 9 дней после наводнения спасли двух людей - СМИ
© AP Photo Ejйrcito de Nepal vнa APВ Непале солдаты вытащили из тоннеля живого мужчину спустя 9 дней после наводнения
© AP Photo Ejйrcito de Nepal vнa AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В Непале спустя девять дней после разрушительного наводнения из тоннеля затопленной гидроэлектростанции вызволили мужчину. О чудесном спасении пишет газета Kathmandu Post.
Выжившего зовут Санджай Сах. Спасатели получили информацию о том, что внутри туннеля гидроэлектростанции "Тришули" все еще находятся другие люди, поэтому поиски продолжаются. О спасении второго человека из того же туннеля сообщило агентство Reuters со ссылкой на минэнерго страны.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.
30 августа появилась информация, что шестилетнюю девочку достали из-под завалов после мощного наводнения в Непале.
На следующий день сообщалось, что число погибших в результате наводнения в Непале превысило 900 человек. Пропавшими без вести остаются около 4200 человек, в их числе 592 гражданина других стран. Позже число погибших в результате наводнения в стране превысило 1,2 тысячи.
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