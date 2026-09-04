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Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 - власти
Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 - власти - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 - власти
Число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра возросло до 12, сообщил премьер-министр признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T11:45
2026-09-04T11:45
2026-09-04T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра возросло до 12, сообщил премьер-министр признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.Суд в четверг продлил еще на 8 дней арест девяти фигурантов уголовного дела, в том числе капитана парома.Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа 30 августа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра.Среди пропавших без вести гражданка РФ. Экипаж парома заявил следователям, что у судна якобы отломилась носовая часть, сообщали ранее СМИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, в мире, судоходство, происшествия, средиземное море, турция
Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 - власти
Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра возросло до 12, сообщил премьер-министр признанной только Турцией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.
"Обнаружены еще два тела погибших, таким образом, число жертв катастрофы достигло 12. Поиски еще 16 пропавших без вести идут круглосуточно", - сообщил Устель в соцсетях.
Суд в четверг продлил еще на 8 дней арест девяти фигурантов уголовного дела, в том числе капитана парома.
Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа 30 августа перевернулся в море в 2,5 километрах от берега города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра.
Среди пропавших без вести гражданка РФ. Экипаж парома заявил следователям, что у судна якобы отломилась носовая часть, сообщали ранее СМИ.
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