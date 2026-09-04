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Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" поразили вооружение и военную технику ВСУ на правобережье Херсонской области. В том числе был уничтожен... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T20:11
2026-09-04T20:11
2026-09-04T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" поразили вооружение и военную технику ВСУ на правобережье Херсонской области. В том числе был уничтожен сеткомет, который работал на системе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Замаскированный в многоэтажном здании сеткомет работал на системе искусственного интеллекта, он был полностью уничтожен двумя точными ударами FPV-дронов, уточнили в ведомстве.Кроме того, оператор ударного дрона "КВН" обнаружил наземную роботизированную платформу ВСУ. Точным ударом она была уничтожена, добавили в пресс-службе.Ранее операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из КрымаРоссийские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу ДнепраБПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области
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новости сво, министерство обороны рф, херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, видео
Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
В Херсонской области дроноводы уничтожили боевой модуль ВСУ на искусственном интеллекте
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" поразили вооружение и военную технику ВСУ на правобережье Херсонской области. В том числе был уничтожен сеткомет, который работал на системе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожили дистанционный управляемый боевой модуль роботизированной турели-сеткомета для борьбы с БПЛА, установленный в оконном проеме промышленного здания и наземную роботизированную платформу ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Замаскированный в многоэтажном здании сеткомет работал на системе искусственного интеллекта, он был полностью уничтожен двумя точными ударами FPV-дронов, уточнили в ведомстве.
Кроме того, оператор ударного дрона "КВН" обнаружил наземную роботизированную платформу ВСУ. Точным ударом она была уничтожена, добавили в пресс-службе.
Ранее операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили
пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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