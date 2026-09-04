https://crimea.ria.ru/20260904/boytsy-dnepra-unichtozhili-vrazheskiy-setkomet-na-ii-v-khersonskoy-oblasti-1159085991.html

Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области

Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" поразили вооружение и военную технику ВСУ на правобережье Херсонской области. В том числе был уничтожен... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T20:11

2026-09-04T20:11

2026-09-04T20:11

новости сво

министерство обороны рф

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" поразили вооружение и военную технику ВСУ на правобережье Херсонской области. В том числе был уничтожен сеткомет, который работал на системе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Замаскированный в многоэтажном здании сеткомет работал на системе искусственного интеллекта, он был полностью уничтожен двумя точными ударами FPV-дронов, уточнили в ведомстве.Кроме того, оператор ударного дрона "КВН" обнаружил наземную роботизированную платформу ВСУ. Точным ударом она была уничтожена, добавили в пресс-службе.Ранее операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из КрымаРоссийские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу ДнепраБПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, видео