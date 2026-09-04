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Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
Более 84 тысяч человек пострадали в результате наводнений и оползней на севере Непала, около 43 тысяч нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщила в... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:51
2026-09-04T14:51
2026-09-04T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Более 84 тысяч человек пострадали в результате наводнений и оползней на севере Непала, около 43 тысяч нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщила в пятницу Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.ВПП наращивает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений и оползней в северных районах Непала, при этом доступ к ряду населенных пунктов остается ограниченным из-за разрушенных дорог и мостов.Более 40 мостов повреждены или разрушены. Ситуацию осложняют нестабильный грунт и сохраняющаяся угроза новых наводнений. В организации ожидают, что восстановление ключевой инфраструктуры займет несколько недель.ВПП начала поставки продовольствия в пострадавшие районы в течение нескольких часов после стихийного бедствия. В первую неделю была направлена и распределена продовольственная помощь, рассчитанная на 8 тысяч человек в течение 15 дней. Кроме того, организация закупила еще 180 тонн продовольствия и готова увеличить масштабы помощи, чтобы охватить не менее 43 тысяч человек.Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коси. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших увеличилось до 1287 человек, 5083 числятся пропавшими без вести, сообщило издание Nepal Samaya со ссылкой на власти страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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непал, наводнение, происшествия, оон, новости, в мире
Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Более 84 тысяч человек пострадали в результате наводнений и оползней на севере Непала, около 43 тысяч нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщила в пятницу Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.
"Более 84 тысяч человек пострадали от наводнений и оползней на севере Непала, согласно оценкам правительства", - говорится в сообщении ВПП. По данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, "около 43 тысяч человек, или 10 тысяч семей, нуждаются в немедленной гуманитарной помощи".
ВПП наращивает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений и оползней в северных районах Непала, при этом доступ к ряду населенных пунктов остается ограниченным из-за разрушенных дорог и мостов.
"Физический доступ к пострадавшим общинам остается главным оперативным ограничением, особенно в районе Расува, где до некоторых населенных пунктов можно добраться только на вертолете", - говорится в сообщении ВПП.
Более 40 мостов повреждены или разрушены. Ситуацию осложняют нестабильный грунт и сохраняющаяся угроза новых наводнений. В организации ожидают, что восстановление ключевой инфраструктуры займет несколько недель.
ВПП начала поставки продовольствия в пострадавшие районы в течение нескольких часов после стихийного бедствия. В первую неделю была направлена и распределена продовольственная помощь, рассчитанная на 8 тысяч человек в течение 15 дней. Кроме того, организация закупила еще 180 тонн продовольствия и готова увеличить масштабы помощи, чтобы охватить не менее 43 тысяч человек.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коси. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших увеличилось до 1287 человек, 5083 числятся пропавшими без вести, сообщило издание Nepal Samaya со ссылкой на власти страны.
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