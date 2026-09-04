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Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале

Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале

Более 84 тысяч человек пострадали в результате наводнений и оползней на севере Непала, около 43 тысяч нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщила в... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T14:51

2026-09-04T14:51

2026-09-04T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Более 84 тысяч человек пострадали в результате наводнений и оползней на севере Непала, около 43 тысяч нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщила в пятницу Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.ВПП наращивает гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений и оползней в северных районах Непала, при этом доступ к ряду населенных пунктов остается ограниченным из-за разрушенных дорог и мостов.Более 40 мостов повреждены или разрушены. Ситуацию осложняют нестабильный грунт и сохраняющаяся угроза новых наводнений. В организации ожидают, что восстановление ключевой инфраструктуры займет несколько недель.ВПП начала поставки продовольствия в пострадавшие районы в течение нескольких часов после стихийного бедствия. В первую неделю была направлена и распределена продовольственная помощь, рассчитанная на 8 тысяч человек в течение 15 дней. Кроме того, организация закупила еще 180 тонн продовольствия и готова увеличить масштабы помощи, чтобы охватить не менее 43 тысяч человек.Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коси. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших увеличилось до 1287 человек, 5083 числятся пропавшими без вести, сообщило издание Nepal Samaya со ссылкой на власти страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, наводнение, происшествия, оон, новости, в мире