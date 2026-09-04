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Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу

Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу

В Севастополе бензин в субботу можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T21:29

2026-09-04T21:29

2026-09-04T21:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе бензин в субботу можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP, АИ-100(98) в свободной продаже — лимит до 40 литров", - написал он в МАКС. Также, по его информации, лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2."Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - уточнил губернатор.Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов). "На двух АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена", - подчеркнул Развожаев.За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить автоСитуация с топливом в Крыму – Аксенов рассказал о новшествахМишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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