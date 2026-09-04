Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/benzin-v-sevastopole-gde-zapravit-bak-v-subbotu-1159112321.html
Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу
Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу
В Севастополе бензин в субботу можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T21:29
2026-09-04T21:29
новости
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
бензин
топливо
топливо в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ac6c0aa84adefe288f33bad41074cb4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе бензин в субботу можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP, АИ-100(98) в свободной продаже — лимит до 40 литров", - написал он в МАКС. Также, по его информации, лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2."Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - уточнил губернатор.Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов). "На двух АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена", - подчеркнул Развожаев.За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить автоСитуация с топливом в Крыму – Аксенов рассказал о новшествахМишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8133b0f9a21bfe267737b5e8fc3632e9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, бензин, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, азс
Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу

Бензин в Севастополе - где заправить бак в субботу

21:29 04.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе бензин в субботу можно приобрести по QR-коду. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP, АИ-100(98) в свободной продаже — лимит до 40 литров", - написал он в МАКС.
Также, по его информации, лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 и Таврида-2.
"Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - уточнил губернатор.
Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP (для работы домашних генераторов).
"На двух АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. Так как топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена", - подчеркнул Развожаев.
За час до открытия утренней продажи на интерактивной карте Минтопэнерго Крыма появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и ДТ будут в наличии.
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто
Ситуация с топливом в Крыму – Аксенов рассказал о новшествах
Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
 
НовостиМихаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаБензинТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоГазомоторное топливоQR-коды на топливо в СевастополеАЗС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Взрыв в здании СБУ в Киеве и кадровые назначения в Крыму – главное за день
22:12Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
22:09Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп
22:00Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку
21:55Шнобелевская премия 2026: от тараканов до трусов
21:48В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
21:35В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину
21:29Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу
21:20"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана
21:10Следственные действия проходят в офисе Зеленского
20:45Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА
20:4027 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
20:30Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год
20:11Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
19:45В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки
19:24В Севастополе громко - Развожаев объяснил причину
19:11В ООН проголосовали за переделку карты мира
19:00На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
18:49Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
18:40Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября
Лента новостейМолния