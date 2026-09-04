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Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины
Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины
Пять беспилотников уничтожены в Севастополе за минувшие сутки. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T10:08
2026-09-04T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены в Севастополе за минувшие сутки. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом никто из людей не пострадал, акцентировал губернаторРазвожаев добавил что в случае обнаружения обломков или целых БПЛА, следует звонить по номеру 112, подходить к таким находкам нельзя, это опасно для жизни и здоровья.В течение этой ночи силы противовоздушной обороны сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря.Также сообщалось, что в Сочи утром в пятницу отражали массированную атаку украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины

В Севастополе при ночной атаке ВСУ повреждены три жилых дома - Развожаев

10:08 04.09.2026 (обновлено: 10:21 04.09.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевОбломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены в Севастополе за минувшие сутки. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы нейтрализовали пять вражеских беспилотников. В результате атаки повреждены три частных дома (выбиты окна, двери, в одном из домов поврежден фасад и забор) и четыре машины", - написал он в МАКС.

При этом никто из людей не пострадал, акцентировал губернатор
Развожаев добавил что в случае обнаружения обломков или целых БПЛА, следует звонить по номеру 112, подходить к таким находкам нельзя, это опасно для жизни и здоровья.
В течение этой ночи силы противовоздушной обороны сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря.
Также сообщалось, что в Сочи утром в пятницу отражали массированную атаку украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе.
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