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Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины
Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины
Пять беспилотников уничтожены в Севастополе за минувшие сутки. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T10:08
2026-09-04T10:08
2026-09-04T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены в Севастополе за минувшие сутки. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом никто из людей не пострадал, акцентировал губернаторРазвожаев добавил что в случае обнаружения обломков или целых БПЛА, следует звонить по номеру 112, подходить к таким находкам нельзя, это опасно для жизни и здоровья.В течение этой ночи силы противовоздушной обороны сбили 490 украинских беспилотников над Крымом и еще 19-ю регионами России, а также акваторией Черного моря.Также сообщалось, что в Сочи утром в пятницу отражали массированную атаку украинских беспилотников. Зафиксированы повреждения жилья и пожар на нефтебазе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машины
В Севастополе при ночной атаке ВСУ повреждены три жилых дома - Развожаев
10:08 04.09.2026 (обновлено: 10:21 04.09.2026)