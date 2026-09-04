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Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника
Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника
При атаке ВСУ на Севастополь сбили еще два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T15:18
2026-09-04T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь сбили еще два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.За сутки в Севастополе трижды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20 и в 14.47. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся дрон упал во двор в СевастополеАтака ВСУ на Севастополь: повреждены жилые дома и машиныБронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма
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РИА Новости Крым
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Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника

При атаке ВСУ на Севастополь сбили еще два беспилотника - Развожаев

15:18 04.09.2026 (обновлено: 15:29 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь сбили еще два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 2 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем канале в МАКС.
За сутки в Севастополе трижды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20 и в 14.47.
При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе.
В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.
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