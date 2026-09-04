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27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
Севастопольские виноградари этой осенью планируют собрать более 27 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские виноградари этой осенью планируют собрать более 27 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас идут последние агротехнические работы перед началом массового сбора технического винограда. "Увеличить объемы посадок и урожая позволила комплексная государственная поддержка отрасли. В этом году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 600 миллионов рублей для компенсации затрат севастопольским компаниям на закладку виноградников, установку шпалер, уходные работы и модернизацию производства", - добавил Развожаев.К этому времени, по его словам, выделено больше 440 миллионов: эти деньги помогли севастопольским виноделам заложить 241 гектар новых виноградников, приобрести 46 единиц винодельческого оборудования, пять единиц сельхозтехники и навесного оборудования, провести уходные работы на площади 2,4 тысячи гектаров.Несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять отличный урожай этой осенью, заявлял ранее владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублейПервое место в рейтинге: россияне выбирают крымские винаВ Севастополе виноград собирают вручную
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27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
В Севастополе виноградари готовятся к массовому сбору "винной ягоды"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские виноградари этой осенью планируют собрать более 27 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В общей сложности в этом сезоне 35 севастопольских предприятий планируют получить более 27 тысяч тонн винограда с площади 5,3 тысячи гектаров и разлить более 28 миллионов бутылок готовой продукции", – проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, сейчас идут последние агротехнические работы перед началом массового сбора технического винограда.
"Увеличить объемы посадок и урожая позволила комплексная государственная поддержка отрасли. В этом году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 600 миллионов рублей для компенсации затрат севастопольским компаниям на закладку виноградников, установку шпалер, уходные работы и модернизацию производства", - добавил Развожаев.
К этому времени, по его словам, выделено больше 440 миллионов: эти деньги помогли севастопольским виноделам заложить 241 гектар новых виноградников, приобрести 46 единиц винодельческого оборудования, пять единиц сельхозтехники и навесного оборудования, провести уходные работы на площади 2,4 тысячи гектаров.
Несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять отличный урожай
этой осенью, заявлял ранее владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.
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