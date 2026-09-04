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27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе

27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.09.2026

27 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе

Севастопольские виноградари этой осенью планируют собрать более 27 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T20:40

2026-09-04T20:40

2026-09-04T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские виноградари этой осенью планируют собрать более 27 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас идут последние агротехнические работы перед началом массового сбора технического винограда. "Увеличить объемы посадок и урожая позволила комплексная государственная поддержка отрасли. В этом году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 600 миллионов рублей для компенсации затрат севастопольским компаниям на закладку виноградников, установку шпалер, уходные работы и модернизацию производства", - добавил Развожаев.К этому времени, по его словам, выделено больше 440 миллионов: эти деньги помогли севастопольским виноделам заложить 241 гектар новых виноградников, приобрести 46 единиц винодельческого оборудования, пять единиц сельхозтехники и навесного оборудования, провести уходные работы на площади 2,4 тысячи гектаров.Несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять отличный урожай этой осенью, заявлял ранее владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 10 молодых аграриев получили выплаты до 250 тысяч рублейПервое место в рейтинге: россияне выбирают крымские винаВ Севастополе виноград собирают вручную

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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