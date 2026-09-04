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16-летний подросток из Севастополя работал на террористов
16-летний подросток из Севастополя работал на террористов - РИА Новости Крым, 04.09.2026
16-летний подросток из Севастополя работал на террористов
16-летий житель Севастополя арестован и пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации. Как сообщает пресс-служба Главного следственного... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T11:17
2026-09-04T11:17
2026-09-04T11:17
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прокуратура города севастополя
гсу ск россии по крыму и севастополю
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 16-летий житель Севастополя арестован и пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, юноша по заданию куратора фотографировал объекты на территории города.По данным следствия, в феврале 2026 года парень подписался на тематические каналы в Telegram, где изучал идеологию запрещенной террористической организации.Преступная деятельность фигуранта пресекли сотрудники ФСБ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, в отношении юноши открыто уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты КиеваШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать УкраинеПризывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, терроризм, антитеррор, происшествия, новости севастополя
16-летний подросток из Севастополя работал на террористов
В Севастополе за работу на террористов арестован 16-летний подросток
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 16-летий житель Севастополя арестован и пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, юноша по заданию куратора фотографировал объекты на территории города.
По данным следствия, в феврале 2026 года парень подписался на тематические каналы в Telegram, где изучал идеологию запрещенной террористической организации.
"Ведя переписку в групповом чате, подросток положительно оценивал деятельность организации и выражал готовность вступить в ряды ее участников. Заполнив анкету, фигурант инициативно связался с куратором, от которого получил задание по проведению фотосъемки различных объектов на территории Севастополя", – сказано в сообщении.
Преступная деятельность фигуранта пресекли сотрудники ФСБ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, в отношении юноши открыто уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
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