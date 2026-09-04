https://crimea.ria.ru/20260904/16-letniy-podrostok-iz-sevastopolya-rabotal-na-terroristov-1159089761.html

16-летний подросток из Севастополя работал на террористов

16-летний подросток из Севастополя работал на террористов - РИА Новости Крым, 04.09.2026

16-летний подросток из Севастополя работал на террористов

16-летий житель Севастополя арестован и пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации. Как сообщает пресс-служба Главного следственного... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T11:17

2026-09-04T11:17

2026-09-04T11:17

севастополь

прокуратура города севастополя

гсу ск россии по крыму и севастополю

терроризм

антитеррор

происшествия

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 16-летий житель Севастополя арестован и пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, юноша по заданию куратора фотографировал объекты на территории города.По данным следствия, в феврале 2026 года парень подписался на тематические каналы в Telegram, где изучал идеологию запрещенной террористической организации.Преступная деятельность фигуранта пресекли сотрудники ФСБ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, в отношении юноши открыто уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты КиеваШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать УкраинеПризывал к насилию над русскими: крымчанина задержали за экстремизм

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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