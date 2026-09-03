Рейтинг@Mail.ru
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/zhaba-s-gadyukoy-voyuyut-k-chemu-privedet-konflikt-sbu-i-gur-v-kieve-1159056460.html
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
Результатом конфликта СБУ и ГУР, перестрелки, произошедшей в Киеве, может стать "дворцовый переворот" на Украине, в результате которого одна из групп влияния... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T15:10
2026-09-03T15:10
мнения
игорь шатров
сбу (служба безопасности украины)
главное управление разведки украины (гур)
украинские спецслужбы
украина
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/68/1114546800_0:2:966:545_1920x0_80_0_0_0dc45c166dffecf71c944e65dd246417.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Результатом конфликта СБУ и ГУР, перестрелки, произошедшей в Киеве, может стать "дворцовый переворот" на Украине, в результате которого одна из групп влияния сместит другую, а лидер режима Владимир Зеленский, давно не имеющий реальной власти, бежит из страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне стало известно, что представители Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны страны устроили перестрелку в Киеве. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что трое сотрудников СБУ, участвовавших в инциденте с военной разведкой, задержаны. К вечеру того же дня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.По мнению Шатрова, эта перестрелка стала эффектной иллюстрацией войны Запада с Западом на Украине. Причем именно накала страстей, так как участники всего этого действа уже не боятся воевать "не под ковром", заметил он."Они уже не прячутся, потому что у всех участников этой драки надежный тыл. За одними стоят американцы, за другими европейцы. Жаба с гадюкой воюют. И эта война вышла на поверхность", – сказал политолог.Причем то, что можно наблюдать в структурах так называемой власти Украины, говорит о том, что сегодня мы являемся свидетелями начала конца режима Зеленского, которого обе группы влияния хотят убрать, считает эксперт.Он допустил, что инциденты, подобные тому, что имел место в Киеве с участием украинских спецслужб, будут повторяться, и один из них приведет к свержению режима Зеленского без привлечения широкой общественности в духе "майдана"."Народ уже, по-моему, разочаровался в "майданах", поэтому, мне кажется, произойдет дворцовый переворот. То есть события на Банковой без привлечения больших народных масс. В результате таких вот перестрелок и может случиться этот переворот. То есть одна группа сместит другую", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на УкраинеЕстественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/68/1114546800_127:0:858:548_1920x0_80_0_0_ad2a524e39fd1fadc555b4ae9e7a8773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, игорь шатров, сбу (служба безопасности украины), главное управление разведки украины (гур), украинские спецслужбы, украина, владимир зеленский
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве

Конфликт СБУ и ГУР в Киеве может привести к перевороту на Украине – политолог

15:10 03.09.2026
 
© Фото: Служба безопасности Украины / Перейти в фотобанкСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
© Фото: Служба безопасности Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Результатом конфликта СБУ и ГУР, перестрелки, произошедшей в Киеве, может стать "дворцовый переворот" на Украине, в результате которого одна из групп влияния сместит другую, а лидер режима Владимир Зеленский, давно не имеющий реальной власти, бежит из страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Накануне стало известно, что представители Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны страны устроили перестрелку в Киеве. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что трое сотрудников СБУ, участвовавших в инциденте с военной разведкой, задержаны. К вечеру того же дня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.
По мнению Шатрова, эта перестрелка стала эффектной иллюстрацией войны Запада с Западом на Украине. Причем именно накала страстей, так как участники всего этого действа уже не боятся воевать "не под ковром", заметил он.
"Они уже не прячутся, потому что у всех участников этой драки надежный тыл. За одними стоят американцы, за другими европейцы. Жаба с гадюкой воюют. И эта война вышла на поверхность", – сказал политолог.
Причем то, что можно наблюдать в структурах так называемой власти Украины, говорит о том, что сегодня мы являемся свидетелями начала конца режима Зеленского, которого обе группы влияния хотят убрать, считает эксперт.
"Он (Зеленский – ред.) реально потерял уже власть и для своих подчиненных не начальник. Они просто играют спектакль, хотят выгодно продаться и более-менее легитимно сместить его, убрать Зеленского – это точно. Хотят, чтобы другие люди пришли к власти, и сделать такой переворот, который бы признали на Западе", – выразил мнение эксперт.
Он допустил, что инциденты, подобные тому, что имел место в Киеве с участием украинских спецслужб, будут повторяться, и один из них приведет к свержению режима Зеленского без привлечения широкой общественности в духе "майдана".
"Народ уже, по-моему, разочаровался в "майданах", поэтому, мне кажется, произойдет дворцовый переворот. То есть события на Банковой без привлечения больших народных масс. В результате таких вот перестрелок и может случиться этот переворот. То есть одна группа сместит другую", – подытожил гость эфира.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине
Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия
"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине
 
МненияИгорь ШатровСБУ (Служба безопасности Украины)Главное управление разведки Украины (ГУР)Украинские спецслужбыУкраинаВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма
15:20В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
15:10Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
14:55Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму
14:44Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
14:37Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма
14:31В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
14:12Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после приостановки движения
14:07В Саратовской области неизвестный расстрелял военного
14:02В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди
13:48Выступление Путина на сессии ВЭФ: главные заявления
13:25Крымский мост открыт для проезда
13:19Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:12В Крыму миновала угроза ракетной опасности
13:12В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
13:09В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто
13:03Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок
12:52Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации
12:46Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
12:41В Севастополе воздушная тревога
Лента новостейМолния