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Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
Результатом конфликта СБУ и ГУР, перестрелки, произошедшей в Киеве, может стать "дворцовый переворот" на Украине, в результате которого одна из групп влияния... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T15:10
2026-09-03T15:10
2026-09-03T15:10
мнения
игорь шатров
сбу (служба безопасности украины)
главное управление разведки украины (гур)
украинские спецслужбы
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Результатом конфликта СБУ и ГУР, перестрелки, произошедшей в Киеве, может стать "дворцовый переворот" на Украине, в результате которого одна из групп влияния сместит другую, а лидер режима Владимир Зеленский, давно не имеющий реальной власти, бежит из страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне стало известно, что представители Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны страны устроили перестрелку в Киеве. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что трое сотрудников СБУ, участвовавших в инциденте с военной разведкой, задержаны. К вечеру того же дня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.По мнению Шатрова, эта перестрелка стала эффектной иллюстрацией войны Запада с Западом на Украине. Причем именно накала страстей, так как участники всего этого действа уже не боятся воевать "не под ковром", заметил он."Они уже не прячутся, потому что у всех участников этой драки надежный тыл. За одними стоят американцы, за другими европейцы. Жаба с гадюкой воюют. И эта война вышла на поверхность", – сказал политолог.Причем то, что можно наблюдать в структурах так называемой власти Украины, говорит о том, что сегодня мы являемся свидетелями начала конца режима Зеленского, которого обе группы влияния хотят убрать, считает эксперт.Он допустил, что инциденты, подобные тому, что имел место в Киеве с участием украинских спецслужб, будут повторяться, и один из них приведет к свержению режима Зеленского без привлечения широкой общественности в духе "майдана"."Народ уже, по-моему, разочаровался в "майданах", поэтому, мне кажется, произойдет дворцовый переворот. То есть события на Банковой без привлечения больших народных масс. В результате таких вот перестрелок и может случиться этот переворот. То есть одна группа сместит другую", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на УкраинеЕстественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине
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мнения, игорь шатров, сбу (служба безопасности украины), главное управление разведки украины (гур), украинские спецслужбы, украина, владимир зеленский
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
Конфликт СБУ и ГУР в Киеве может привести к перевороту на Украине – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Результатом конфликта СБУ и ГУР, перестрелки, произошедшей в Киеве, может стать "дворцовый переворот" на Украине, в результате которого одна из групп влияния сместит другую, а лидер режима Владимир Зеленский, давно не имеющий реальной власти, бежит из страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Накануне стало известно, что представители Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны страны устроили перестрелку в Киеве. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что трое сотрудников СБУ, участвовавших в инциденте с военной разведкой, задержаны. К вечеру того же дня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.
По мнению Шатрова, эта перестрелка стала эффектной иллюстрацией войны Запада с Западом на Украине. Причем именно накала страстей, так как участники всего этого действа уже не боятся воевать "не под ковром", заметил он.
"Они уже не прячутся, потому что у всех участников этой драки надежный тыл. За одними стоят американцы, за другими европейцы. Жаба с гадюкой воюют. И эта война вышла на поверхность", – сказал политолог.
Причем то, что можно наблюдать в структурах так называемой власти Украины, говорит о том, что сегодня мы являемся свидетелями начала конца режима Зеленского, которого обе группы влияния хотят убрать, считает эксперт.
"Он (Зеленский – ред.) реально потерял уже власть и для своих подчиненных не начальник. Они просто играют спектакль, хотят выгодно продаться и более-менее легитимно сместить его, убрать Зеленского – это точно. Хотят, чтобы другие люди пришли к власти, и сделать такой переворот, который бы признали на Западе", – выразил мнение эксперт.
Он допустил, что инциденты, подобные тому, что имел место в Киеве с участием украинских спецслужб, будут повторяться, и один из них приведет к свержению режима Зеленского без привлечения широкой общественности в духе "майдана".
"Народ уже, по-моему, разочаровался в "майданах", поэтому, мне кажется, произойдет дворцовый переворот. То есть события на Банковой без привлечения больших народных масс. В результате таких вот перестрелок и может случиться этот переворот. То есть одна группа сместит другую", – подытожил гость эфира.
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