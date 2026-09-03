https://crimea.ria.ru/20260903/zhaba-s-gadyukoy-voyuyut-k-chemu-privedet-konflikt-sbu-i-gur-v-kieve-1159056460.html

Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве

Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве

Результатом конфликта СБУ и ГУР, перестрелки, произошедшей в Киеве, может стать "дворцовый переворот" на Украине, в результате которого одна из групп влияния... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T15:10

2026-09-03T15:10

2026-09-03T15:10

мнения

игорь шатров

сбу (служба безопасности украины)

главное управление разведки украины (гур)

украинские спецслужбы

украина

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Результатом конфликта СБУ и ГУР, перестрелки, произошедшей в Киеве, может стать "дворцовый переворот" на Украине, в результате которого одна из групп влияния сместит другую, а лидер режима Владимир Зеленский, давно не имеющий реальной власти, бежит из страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне стало известно, что представители Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны страны устроили перестрелку в Киеве. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что трое сотрудников СБУ, участвовавших в инциденте с военной разведкой, задержаны. К вечеру того же дня глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.По мнению Шатрова, эта перестрелка стала эффектной иллюстрацией войны Запада с Западом на Украине. Причем именно накала страстей, так как участники всего этого действа уже не боятся воевать "не под ковром", заметил он."Они уже не прячутся, потому что у всех участников этой драки надежный тыл. За одними стоят американцы, за другими европейцы. Жаба с гадюкой воюют. И эта война вышла на поверхность", – сказал политолог.Причем то, что можно наблюдать в структурах так называемой власти Украины, говорит о том, что сегодня мы являемся свидетелями начала конца режима Зеленского, которого обе группы влияния хотят убрать, считает эксперт.Он допустил, что инциденты, подобные тому, что имел место в Киеве с участием украинских спецслужб, будут повторяться, и один из них приведет к свержению режима Зеленского без привлечения широкой общественности в духе "майдана"."Народ уже, по-моему, разочаровался в "майданах", поэтому, мне кажется, произойдет дворцовый переворот. То есть события на Банковой без привлечения больших народных масс. В результате таких вот перестрелок и может случиться этот переворот. То есть одна группа сместит другую", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на УкраинеЕстественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине

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мнения, игорь шатров, сбу (служба безопасности украины), главное управление разведки украины (гур), украинские спецслужбы, украина, владимир зеленский