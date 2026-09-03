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"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агент - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агент
"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агент - РИА Новости Крым, 03.09.2026
"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агент
Задержанный в Крыму агент украинской военной разведки дал признательные показания и сообщил, что должен был выявить "слабые места" в военном госпитале для... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T10:52
2026-09-03T10:52
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антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Задержанный в Крыму агент украинской военной разведки дал признательные показания и сообщил, что должен был выявить "слабые места" в военном госпитале для совершения теракта и шпионить за передвижениями местных властей. Видео допроса фигуранта публикует ФСБ России.В Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе, сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ России.По его словам, в его задачу входила передача и сбор информации о военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции, о передвижении военной техники, расположении воинских частей, а также о перемещении правительственных автомобилей по территории Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден на 18 лет за госизмену"Работаю на Украину": задержанные в Крыму пособники ВСУ выполняли задания в ЕвпаторииДелали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФ
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крым, антитеррор, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, видео, безопасность
"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агент

Задержанный в Крыму агент украинской разведки дал признательные показания – видео

10:52 03.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Задержанный в Крыму агент украинской военной разведки дал признательные показания и сообщил, что должен был выявить "слабые места" в военном госпитале для совершения теракта и шпионить за передвижениями местных властей. Видео допроса фигуранта публикует ФСБ России.
В Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе, сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ России.

"Был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. Сотрудник разведки предупредил меня, что моя деятельность будет направлена в ущерб безопасности Российской Федерации. И что в случае, если меня поймают, будут негативные последствия", - рассказал задержанный.

По его словам, в его задачу входила передача и сбор информации о военнослужащих РФ, принимающих участие в специальной военной операции, о передвижении военной техники, расположении воинских частей, а также о перемещении правительственных автомобилей по территории Республики Крым.
"Я эти данные передавал сотруднику разведки Украины регулярно. Мне была поставлена задача выявить слабые места в военном госпитале", – признался фигурант.
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