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Выступление Путина на сессии ВЭФ: главные заявления

Выступление Путина на сессии ВЭФ: главные заявления - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Выступление Путина на сессии ВЭФ: главные заявления

Президент России Владимир Путин в четверг выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) и ответил на вопросы модератора. Глава государства РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T13:48

2026-09-03T13:48

2026-09-03T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) и ответил на вопросы модератора. Глава государства оценил состояние российской экономики и перспективы урегулирования украинского конфликта, а также подвел черту под слухами о новой волне мобилизации в России и заморозке банковских вкладов граждан.Главные заявления президента – в подборке РИА Новости Крым.Развитие Дальнего ВостокаКак отметил Путин, в экономику Дальнего Востока за 11 лет было вложено 25 триллионов рублей инвестиций. В результате валовой региональный продукт за этот период увеличился более чем в три раза.С 2027 года запускается беспрецедентная по масштабам и охвату система поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим, сообщил президент. Для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится и свое так называемое меню льгот.Состояние экономики и борьба с инфляциейГлава государства указал, что инфляция в России на данный момент составляет 6,3%, цель ее снижения достигается. Однако в данном процессе важно не переохладить экономику.Президент также указал, что существующий дефицит госбюджета не критичен на фоне низкого показателя госдолга, и отметил, что власти стараются не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства. Здесь нужна тонкая политика, и правительству и Центробанку в целом удается проходить между Сциллой и Харибдой, подчеркнул Путин.Слухи о заморозке банковских депозитовПрезидент категорически отверг возможность заморозки банковских вкладов россиян. По его словам, слухи по этому поводу – довольно глупые вбросы. Путин подчеркнул, что российская экономика находится в абсолютно стабильной ситуацииЗащита объектов гражданской инфраструктурыГлава государства заявил, что компании включились в работу по защите своих объектов от вражеских атак и начали вкладывать в это деньги. Результат уже есть. В частности, позапрошлой ночью ВСУ пытались ударить по трем нефтеперерабатывающим заводам в России, все эти атаки были отбиты.Также завершаются ремонты ранее атакованных нефтеперерабатывающих заводов. По словам Путина, работы осталось провести на 10% предприятий, и они восстановят деятельность в самое ближайшее время.Ответами на угрозы критической инфраструктуре и логистике со стороны противника являются укрепление системы противовоздушной обороны и нанесение ответных ударов, чтобы киевскому режиму неповадно было вредить России.Союзники Киева – соучастники международного терроризмаАтаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, торговые суда и угрозы бить по гражданским самолетам являются проявлением государственного терроризма, подчеркнул Путин. А западные союзники Киева, которые отмалчиваются и не обращают на это внимание – соучастники международного терроризма, убежден президент.По словам Путина, такие террористические действия и заявления Киева осложняют возможности проведения двусторонних мирных переговоров по урегулированию конфликта.Перспективы урегулирования конфликтаТем не менее, шансы на мирное урегулирование украинского конфликта есть, считает российский лидер. Но договариваться между собой должны непосредственные его участники – РФ и Украина. Остальные страны, в том числе США и Китай, готовы поддержать и помочь в этом, указал Путин.Он также добавил, что Россия продолжает поддерживать контакты с американской администрацией и выступает за восстановление отношений с Америкой в полноформатном режиме. Глава Белого дома Дональд Трамп в этом плане настроен на позитивную и конструктивную работу, уверен президент РФ.Вероятность мобилизации в РоссииВладимир Путин заявил, что сегодня нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в Вооруженные силы. Пор его словам, слухи о грядущей мобилизации являются информационной атакой со стороны противника в преддверие выборов в Госдуму с попыткой повлиять на их результат.Он добавил, что россияне добровольно подписывают контракты с Минобороны, в отличие от того, что происходит на Украине, где людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт.Ход СВО и потери противникаВооруженные силы Украины в зоне спецоперации ежемесячно теряют от 8 до 12 тысяч человек, заявил президент России, оценивая ход СВО.Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.Путин также сообщил об окружении двух крупных группировок ВСУ: около 5 тысяч – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и до 2 тысяч – в северо-восточной части Харьковской области.Путин добавил, что российские войска наращивают темпы наступления и выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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