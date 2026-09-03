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ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области
ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.09.2026
ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области
Боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T16:57
2026-09-03T16:57
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.По информации губернатора, от ударов повреждены кровля, остекление, межпотолочное перекрытие. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской областиЗвериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак КиеваЗа неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России
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евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области

ВСУ ударили по школе и детскому саду в Запорожской области – атака была массированной

16:57 03.09.2026
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В селе Скельки Васильевского муниципального округа массированной атаке БпЛА подверглось здание общеобразовательной школы и детского сада "Калинка", – сообщил он в своем канале в МАКС.
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
1 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
2 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
3 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
1 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
2 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
3 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
По информации губернатора, от ударов повреждены кровля, остекление, межпотолочное перекрытие. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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