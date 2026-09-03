ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области
ВСУ ударили по школе и детскому саду в Запорожской области – атака была массированной
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В селе Скельки Васильевского муниципального округа массированной атаке БпЛА подверглось здание общеобразовательной школы и детского сада "Калинка", – сообщил он в своем канале в МАКС.
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
1 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
2 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийВ селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
3 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
1 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
2 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
3 из 3
В селе Запорожской области ВСУ ударили по школе и детскому саду
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
По информации губернатора, от ударов повреждены кровля, остекление, межпотолочное перекрытие. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.
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