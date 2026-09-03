https://crimea.ria.ru/20260903/vsu-obrushili-udary-na-shkolu-i-detsad-v-zaporozhskoy-oblasti-1159069275.html

ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области

ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.09.2026

ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области

Боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T16:57

2026-09-03T16:57

2026-09-03T16:57

евгений балицкий

запорожская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.По информации губернатора, от ударов повреждены кровля, остекление, межпотолочное перекрытие. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской областиЗвериная ненависть: в МИД озвучили страшную правду о целях атак КиеваЗа неделю от рук украинских боевиков погиб 61 мирный житель России

https://crimea.ria.ru/20260902/vsu-udarili-po-chetyrem-detsadam-i-shkole-v-zaporozhskoy-oblasti-1159036806.html

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу