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Все школы Крыма обеспечат генераторами - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Все школы Крыма обеспечат генераторами
Все школы Крыма обеспечат генераторами - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Все школы Крыма обеспечат генераторами
Более половины школ Крыма обеспечены генераторами на случай отключения электроэнергии, в ближайшее время такое оборудование получат остальные образовательные... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T17:55
2026-09-03T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Более половины школ Крыма обеспечены генераторами на случай отключения электроэнергии, в ближайшее время такое оборудование получат остальные образовательные организации. Об этом заявила начальник управления комплексной безопасности министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Лариса Ищенко в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.По ее совам, топливо для работы генераторов также закуплено, места его хранения определены.В Крыму принято решение, что в новом учебном году обучение в школах будет проходить в традиционном формате, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеЗа парты школ Крыма сели более 223 тысяч учениковБронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма
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новости крыма, крым, школа, учебный год, минобраз крыма
Все школы Крыма обеспечат генераторами

Все школы Крыма обеспечат генераторами – минобразования

17:55 03.09.2026
 
© Telegram Александр ДрозденкоВ Крым из Ленинградской области отправили 10 дизель-генераторных установок
В Крым из Ленинградской области отправили 10 дизель-генераторных установок
© Telegram Александр Дрозденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Более половины школ Крыма обеспечены генераторами на случай отключения электроэнергии, в ближайшее время такое оборудование получат остальные образовательные организации. Об этом заявила начальник управления комплексной безопасности министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Лариса Ищенко в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.

"В настоящее время генераторами обеспечены 60% образовательных организаций. Ведется закупка еще 434 генераторов, что покроет потребность в полном объеме. Поэтому дети будут обеспечены электроэнергией", – сказала Ищенко.

По ее совам, топливо для работы генераторов также закуплено, места его хранения определены.
В Крыму принято решение, что в новом учебном году обучение в школах будет проходить в традиционном формате, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
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Новости КрымаКрымШколаУчебный годМинобраз Крыма
 
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