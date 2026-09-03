https://crimea.ria.ru/20260903/vse-shkoly-kryma-obespechat-generatorami-1159071016.html

Все школы Крыма обеспечат генераторами

Все школы Крыма обеспечат генераторами - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Все школы Крыма обеспечат генераторами

Более половины школ Крыма обеспечены генераторами на случай отключения электроэнергии, в ближайшее время такое оборудование получат остальные образовательные... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T17:55

2026-09-03T17:55

2026-09-03T17:55

новости крыма

крым

школа

учебный год

минобраз крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/16/1157869269_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b3869c44ac58692dfa024b9e6f661d18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Более половины школ Крыма обеспечены генераторами на случай отключения электроэнергии, в ближайшее время такое оборудование получат остальные образовательные организации. Об этом заявила начальник управления комплексной безопасности министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Лариса Ищенко в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.По ее совам, топливо для работы генераторов также закуплено, места его хранения определены.В Крыму принято решение, что в новом учебном году обучение в школах будет проходить в традиционном формате, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеЗа парты школ Крыма сели более 223 тысяч учениковБронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, школа, учебный год, минобраз крыма