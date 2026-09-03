https://crimea.ria.ru/20260903/vragu-ne-skrytsya-dronovody-unichtozhili-punkt-dislokatsii-vsu-pod-khersonom-1159063629.html

Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном

Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном

Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T22:32

2026-09-03T22:32

2026-09-03T22:32

новости сво

херсон

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, пункт располагался в районе населенного пункта Качкаровка. Противник использовал его для скрытного размещения личного состава и хранения боеприпасов.Разведывательный дрон российских мотострелков обнаружил регулярное перемещение транспорта и живой силы противника в районе одного из зданий в населенном пункте, а также вскрыл пути доставки к нему продовольствия грузовыми октокоптерами R-18.После доразведки цели и подтверждения нахождения внутри объекта личного состава украинских войск ударная группа российских FPV-дронов приступила к боевой работе.Благодаря слаженным действиям воздушной разведки и мастерству операторов ударных беспилотников объект был уничтожен без привлечения тяжелой артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиОбстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за суткиНанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона

херсон

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсон, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу