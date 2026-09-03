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Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T22:32
2026-09-03T22:32
2026-09-03T22:32
новости сво
херсон
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, пункт располагался в районе населенного пункта Качкаровка. Противник использовал его для скрытного размещения личного состава и хранения боеприпасов.Разведывательный дрон российских мотострелков обнаружил регулярное перемещение транспорта и живой силы противника в районе одного из зданий в населенном пункте, а также вскрыл пути доставки к нему продовольствия грузовыми октокоптерами R-18.После доразведки цели и подтверждения нахождения внутри объекта личного состава украинских войск ударная группа российских FPV-дронов приступила к боевой работе.Благодаря слаженным действиям воздушной разведки и мастерству операторов ударных беспилотников объект был уничтожен без привлечения тяжелой артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиОбстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за суткиНанесен удар по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона
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новости сво, херсон, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
Дроноводы группировки "Днепр" уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, пункт располагался в районе населенного пункта Качкаровка. Противник использовал его для скрытного размещения личного состава и хранения боеприпасов.
Разведывательный дрон российских мотострелков обнаружил регулярное перемещение транспорта и живой силы противника в районе одного из зданий в населенном пункте, а также вскрыл пути доставки к нему продовольствия грузовыми октокоптерами R-18.
После доразведки цели и подтверждения нахождения внутри объекта личного состава украинских войск ударная группа российских FPV-дронов приступила к боевой работе.
"Операторы ударных беспилотников тараном сбили грузовой БпЛА противника, после чего точно завели ударные дроны на цель, ударив в проемы и технологические отверстия здания, которое получило критические разрушения, оставив под своими развалинами личный состав ВСУ", – говорится в сообщении.
Благодаря слаженным действиям воздушной разведки и мастерству операторов ударных беспилотников объект был уничтожен без привлечения тяжелой артиллерии.
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