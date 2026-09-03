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Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий
Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий
Прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T06:25
2026-09-03T06:25
2026-09-03T06:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он отметил, что "наш народ на это не готов".При этом глава МИД добавил, что Запад активно поощряет теракты Киева и рассчитывает за счет заморозки конфликта сохранить угрозу на границах РФ."Активно поощряются террористические акты киевского режима, в открытую. Они его (конфликт - ред.) не урегулировать хотят, а заморозить, сохраняя угрозу на наших границах", - отметил Лавров.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости сво, политика, коллективный запад, новости
Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий
Лавров назвал прекращение боевых действий на Украине согласием на нацизм
06:25 03.09.2026 (обновлено: 06:31 03.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если мы бы на это пошли… ну, сказали бы "нашим людям хочется комфорта", поэтому мы… прекращаем боевые действия - мы бы дали добро на возрождение нацизма", - цитирует выступление Лаврова на лектории общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума РИА Новости.
Он отметил, что "наш народ на это не готов".
При этом глава МИД добавил, что Запад активно поощряет теракты Киева и рассчитывает за счет заморозки конфликта сохранить угрозу на границах РФ.
"Активно поощряются террористические акты киевского режима, в открытую. Они его (конфликт - ред.) не урегулировать хотят, а заморозить, сохраняя угрозу на наших границах", - отметил Лавров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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