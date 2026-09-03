Рейтинг@Mail.ru
Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/vozrozhdenie-natsizma-lavrov-obyasnil-otkaz-ot-prekrascheniya-boevykh-deystviy-1159042987.html
Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий
Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий
Прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T06:25
2026-09-03T06:31
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
новости сво
политика
коллективный запад
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158555982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc7cad0d1433d7257459e8ea309f006c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он отметил, что "наш народ на это не готов".При этом глава МИД добавил, что Запад активно поощряет теракты Киева и рассчитывает за счет заморозки конфликта сохранить угрозу на границах РФ."Активно поощряются террористические акты киевского режима, в открытую. Они его (конфликт - ред.) не урегулировать хотят, а заморозить, сохраняя угрозу на наших границах", - отметил Лавров.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260902/kiev-poteryal-podderzhku-bolshinstva-stran--pochemu-vse-menyaetsya-1159028993.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158555982_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_00296e1b31c45a1f4b01df31d68bed47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости сво, политика, коллективный запад, новости
Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий

Лавров назвал прекращение боевых действий на Украине согласием на нацизм

06:25 03.09.2026 (обновлено: 06:31 03.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если мы бы на это пошли… ну, сказали бы "нашим людям хочется комфорта", поэтому мы… прекращаем боевые действия - мы бы дали добро на возрождение нацизма", - цитирует выступление Лаврова на лектории общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума РИА Новости.

Он отметил, что "наш народ на это не готов".
При этом глава МИД добавил, что Запад активно поощряет теракты Киева и рассчитывает за счет заморозки конфликта сохранить угрозу на границах РФ.
"Активно поощряются террористические акты киевского режима, в открытую. Они его (конфликт - ред.) не урегулировать хотят, а заморозить, сохраняя угрозу на наших границах", - отметил Лавров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
Вчера, 22:03
Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаНовости СВОПолитикаКоллективный ЗападНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
08:5347 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве
08:27По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения
08:11"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках
07:49Новые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния
07:25Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто
07:19Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября
07:07Финальный аккорд: 81 год назад разгромом Японии завершилась мировая война
06:41Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение
06:25Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий
06:02Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:41Три беспилотника сбиты над Севастополем
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:33Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
22:10В России стартует кампания по вакцинации против гриппа
22:08Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
22:03Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
21:50Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
Лента новостейМолния