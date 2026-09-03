https://crimea.ria.ru/20260903/vozmozhna-li-zamorozka-bankovskikh-vkladov-rossiyan--otvet-putina-1159051911.html

Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина

Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина

Президент России Владимир Путин категорически отверг возможность заморозки банковских вкладов россиян и назвал слухи по этому поводу вбросами. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T11:53

2026-09-03T11:53

2026-09-03T12:08

россия

владимир путин (политик)

деньги

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банк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин категорически отверг возможность заморозки банковских вкладов россиян и назвал слухи по этому поводу вбросами.Он напомнил, что в 2022 году после начала специальной военной операции, когда многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить свои вклады, даже тогда отечественные банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. Потом деньги снова вернулись на депозиты, отметил Путин."Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие – люди несут деньги в банки, вот и все. Ставки будут пониже – ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем", - добавил президент.Самое главное то, что российская экономика находится в абсолютно стабильной ситуации, подчеркнул глава государства.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), деньги, банковские вклады, общество, экономика, банк, новости