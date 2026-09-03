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Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина
Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина
Президент России Владимир Путин категорически отверг возможность заморозки банковских вкладов россиян и назвал слухи по этому поводу вбросами. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T11:53
2026-09-03T12:08
россия
владимир путин (политик)
деньги
банковские вклады
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин категорически отверг возможность заморозки банковских вкладов россиян и назвал слухи по этому поводу вбросами.Он напомнил, что в 2022 году после начала специальной военной операции, когда многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить свои вклады, даже тогда отечественные банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. Потом деньги снова вернулись на депозиты, отметил Путин."Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие – люди несут деньги в банки, вот и все. Ставки будут пониже – ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем", - добавил президент.Самое главное то, что российская экономика находится в абсолютно стабильной ситуации, подчеркнул глава государства.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), деньги, банковские вклады, общество, экономика, банк, новости
Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина

Путин назвал глупыми вбросами слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян

11:53 03.09.2026 (обновлено: 12:08 03.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин категорически отверг возможность заморозки банковских вкладов россиян и назвал слухи по этому поводу вбросами.

"Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые", – сказал российский лидер в рамках пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он напомнил, что в 2022 году после начала специальной военной операции, когда многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить свои вклады, даже тогда отечественные банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. Потом деньги снова вернулись на депозиты, отметил Путин.
"Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие – люди несут деньги в банки, вот и все. Ставки будут пониже – ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем", - добавил президент.
Самое главное то, что российская экономика находится в абсолютно стабильной ситуации, подчеркнул глава государства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РоссияВладимир Путин (политик)ДеньгиБанковские вкладыОбществоЭкономикаБанкНовости
 
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