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Воздушная тревога звучит в Севастополе второй раз за день - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Воздушная тревога звучит в Севастополе второй раз за день
Воздушная тревога звучит в Севастополе второй раз за день - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Воздушная тревога звучит в Севастополе второй раз за день
Сигнал воздушной тревоги второй раз за день прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T17:33
2026-09-03T17:40
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги второй раз за день прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.В первый раз в четверг, 3 сентября, воздушная тревога в городе-герое была объявлена в 12:41 и продлилась около получаса.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Воздушная тревога звучит в Севастополе второй раз за день

В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога

17:33 03.09.2026 (обновлено: 17:40 03.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги второй раз за день прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
В первый раз в четверг, 3 сентября, воздушная тревога в городе-герое была объявлена в 12:41 и продлилась около получаса.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
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СевастопольВоздушная тревога в СевастополеСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Севастополя
 
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