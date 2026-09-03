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Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20260903/vosmoe-chudo-kryma-ili-pochemu-skaly-plachut-1159063312.html
Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут
Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут
Под Симферополем есть удивительной красоты место – природный заказник регионального значения "Плачущая скала". На 20 гектарах раскинулся необычный природный... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T20:11
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природа
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Под Симферополем есть удивительной красоты место – природный заказник регионального значения "Плачущая скала". На 20 гектарах раскинулся необычный природный феномен – скалы здесь на самом деле "наплакали" целое озеро. А дело все в песчанике, который умеет впитывать влагу из воздуха и выдавать ее по маленьким капелькам.Прикоснитесь к этому чуду природы и насладитесь красотой теплой крымской осени вместе с нами в фотоленте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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фото, крым, природа, фото
Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут

Красота ранней осени в Крыму – фотолента с заказника "Плачущая скала"

20:11 03.09.2026
 
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Под Симферополем есть удивительной красоты место – природный заказник регионального значения "Плачущая скала". На 20 гектарах раскинулся необычный природный феномен – скалы здесь на самом деле "наплакали" целое озеро. А дело все в песчанике, который умеет впитывать влагу из воздуха и выдавать ее по маленьким капелькам.
Прикоснитесь к этому чуду природы и насладитесь красотой теплой крымской осени вместе с нами в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Небольшие скалы укрыты под кронами леса. Их высота не превышает четырех метров.

Плачущая скала
1 из 8

Небольшие скалы укрыты под кронами леса. Их высота не превышает четырех метров.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Как только подходишь ближе видно, что это настоящий "слоеный пирог" из песчаника и конгломератов.

Плачущая скала
2 из 8

Как только подходишь ближе видно, что это настоящий "слоеный пирог" из песчаника и конгломератов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вода по этим слоям течет круглый год и никогда не замерзает.

Плачущая скала
3 из 8

Вода по этим слоям течет круглый год и никогда не замерзает.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Капли имеют голубоватый цвет, их мерное течение похоже на сочащиеся слезы.

Плачущая скала
4 из 8

Капли имеют голубоватый цвет, их мерное течение похоже на сочащиеся слезы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Геологи объясняют этот эффект особой структурой известняка, который словно губка впитывает влагу из атмосферы и потом возвращает ее.

Плачущая скала
5 из 8

Геологи объясняют этот эффект особой структурой известняка, который словно губка впитывает влагу из атмосферы и потом возвращает ее.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Капельки наполняют ручей, а он несет воду в озерцо у подножия скал.

Плачущая скала
6 из 8

Капельки наполняют ручей, а он несет воду в озерцо у подножия скал.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А вокруг этой природной красоты раскинулся лес, благоустроенный для отдыха. Здесь есть и беседки, и благоустроенные пешеходные дорожки

Плачущая скала
7 из 8

А вокруг этой природной красоты раскинулся лес, благоустроенный для отдыха. Здесь есть и беседки, и благоустроенные пешеходные дорожки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Идеально, чтобы наслаждаться красотой "молодой осени" в Крыму.

Плачущая скала
8 из 8

Идеально, чтобы наслаждаться красотой "молодой осени" в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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