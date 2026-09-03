Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут

Красота ранней осени в Крыму – фотолента с заказника "Плачущая скала"
Небольшие скалы укрыты под кронами леса. Их высота не превышает четырех метров.
Небольшие скалы укрыты под кронами леса. Их высота не превышает четырех метров.
Как только подходишь ближе видно, что это настоящий "слоеный пирог" из песчаника и конгломератов.
Как только подходишь ближе видно, что это настоящий "слоеный пирог" из песчаника и конгломератов.
Вода по этим слоям течет круглый год и никогда не замерзает.
Вода по этим слоям течет круглый год и никогда не замерзает.
Капли имеют голубоватый цвет, их мерное течение похоже на сочащиеся слезы.
Капли имеют голубоватый цвет, их мерное течение похоже на сочащиеся слезы.
Геологи объясняют этот эффект особой структурой известняка, который словно губка впитывает влагу из атмосферы и потом возвращает ее.
Геологи объясняют этот эффект особой структурой известняка, который словно губка впитывает влагу из атмосферы и потом возвращает ее.
Капельки наполняют ручей, а он несет воду в озерцо у подножия скал.
Капельки наполняют ручей, а он несет воду в озерцо у подножия скал.
А вокруг этой природной красоты раскинулся лес, благоустроенный для отдыха. Здесь есть и беседки, и благоустроенные пешеходные дорожки
А вокруг этой природной красоты раскинулся лес, благоустроенный для отдыха. Здесь есть и беседки, и благоустроенные пешеходные дорожки
Идеально, чтобы наслаждаться красотой "молодой осени" в Крыму.
Идеально, чтобы наслаждаться красотой "молодой осени" в Крыму.