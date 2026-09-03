https://crimea.ria.ru/20260903/vosmoe-chudo-kryma-ili-pochemu-skaly-plachut-1159063312.html

Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут

Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут

Под Симферополем есть удивительной красоты место – природный заказник регионального значения "Плачущая скала". На 20 гектарах раскинулся необычный природный... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T20:11

2026-09-03T20:11

2026-09-03T20:11

фотоленты

фото

крым

природа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/03/1159051011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c789051326c519a838a364050ab75c81.jpg

Под Симферополем есть удивительной красоты место – природный заказник регионального значения "Плачущая скала". На 20 гектарах раскинулся необычный природный феномен – скалы здесь на самом деле "наплакали" целое озеро. А дело все в песчанике, который умеет впитывать влагу из воздуха и выдавать ее по маленьким капелькам.Прикоснитесь к этому чуду природы и насладитесь красотой теплой крымской осени вместе с нами в фотоленте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, крым, природа, фото