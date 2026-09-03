Рейтинг@Mail.ru
Восхождение на пик Сталина – инфографика - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260903/voskhozhdenie-na-pik-stalina--infografika-1159064558.html
Восхождение на пик Сталина – инфографика
Восхождение на пик Сталина – инфографика - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Восхождение на пик Сталина – инфографика
В 1933 году команда под руководством известного ученого-химика Николая Горбунова совершила восхождение на пик Сталина (позже его переименовали в пик Коммунизма, РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T16:07
2026-09-03T16:07
инфографика
история
горы
альпинизм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132973715_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_36bfd445d0d2ae575e1cbb2555a80e36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В 1933 году команда под руководством известного ученого-химика Николая Горбунова совершила восхождение на пик Сталина (позже его переименовали в пик Коммунизма, а сегодня это пик Исмоила Сомони).Научная экспедиция из 12 ученых и альпинистов выдвинулась в горы, чтобы установить автоматическую метеостанцию на одну из самых высоких точек СССР. Чем ближе была цель, тем меньше становилось участников – не хватало сил. Горбунов не дошел до цели 300 метров, у него началось кислородное голодание. Путь в одиночку продолжил альпинист Евгений Абалаков. Последние 40 метров до вершины ему пришлось буквально ползти. 3 сентября 1933 года Абалаков на высоте 7 495 метров между камней спрятал от ветра консервную банку с запиской о восхождении.К годовщине события – инфографика РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132973715_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_94e6761761898e90cc2a2464a579b7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, история, горы, альпинизм
Восхождение на пик Сталина – инфографика

Восхождение на пик Сталина – инфографика РИА Новости Крым

16:07 03.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В 1933 году команда под руководством известного ученого-химика Николая Горбунова совершила восхождение на пик Сталина (позже его переименовали в пик Коммунизма, а сегодня это пик Исмоила Сомони).
Научная экспедиция из 12 ученых и альпинистов выдвинулась в горы, чтобы установить автоматическую метеостанцию на одну из самых высоких точек СССР. Чем ближе была цель, тем меньше становилось участников – не хватало сил. Горбунов не дошел до цели 300 метров, у него началось кислородное голодание. Путь в одиночку продолжил альпинист Евгений Абалаков. Последние 40 метров до вершины ему пришлось буквально ползти. 3 сентября 1933 года Абалаков на высоте 7 495 метров между камней спрятал от ветра консервную банку с запиской о восхождении.
К годовщине события – инфографика РИА Новости Крым.
Восхождение на Пик Сталина – инфографикаВосхождение на Пик Сталина – инфографика
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаИсторияГорыАльпинизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:05На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта
17:55Все школы Крыма обеспечат генераторами
17:44ВТБ: оборот эквайринга бизнеса вырос в 1,5 раза в первом полугодии
17:39Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть улицы и площади
17:33Воздушная тревога звучит в Севастополе второй раз за день
17:28Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем году
17:09Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море
16:57ВСУ обрушили удары на школу и детсад в Запорожской области
16:43Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
16:36Спас людей ценой собственной жизни – в Крыму награжден сотрудник МЧС
16:22Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма
16:07Восхождение на пик Сталина – инфографика
15:57В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под суд
15:37Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма
15:20В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
15:10Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
14:55Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму
14:44Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
14:37Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма
Лента новостейМолния