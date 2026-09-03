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Восхождение на пик Сталина – инфографика
Восхождение на пик Сталина – инфографика - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Восхождение на пик Сталина – инфографика
В 1933 году команда под руководством известного ученого-химика Николая Горбунова совершила восхождение на пик Сталина (позже его переименовали в пик Коммунизма, РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T16:07
2026-09-03T16:07
2026-09-03T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В 1933 году команда под руководством известного ученого-химика Николая Горбунова совершила восхождение на пик Сталина (позже его переименовали в пик Коммунизма, а сегодня это пик Исмоила Сомони).Научная экспедиция из 12 ученых и альпинистов выдвинулась в горы, чтобы установить автоматическую метеостанцию на одну из самых высоких точек СССР. Чем ближе была цель, тем меньше становилось участников – не хватало сил. Горбунов не дошел до цели 300 метров, у него началось кислородное голодание. Путь в одиночку продолжил альпинист Евгений Абалаков. Последние 40 метров до вершины ему пришлось буквально ползти. 3 сентября 1933 года Абалаков на высоте 7 495 метров между камней спрятал от ветра консервную банку с запиской о восхождении.К годовщине события – инфографика РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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инфографика, история, горы, альпинизм
Восхождение на пик Сталина – инфографика
Восхождение на пик Сталина – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В 1933 году команда под руководством известного ученого-химика Николая Горбунова совершила восхождение на пик Сталина (позже его переименовали в пик Коммунизма, а сегодня это пик Исмоила Сомони).
Научная экспедиция из 12 ученых и альпинистов выдвинулась в горы, чтобы установить автоматическую метеостанцию на одну из самых высоких точек СССР. Чем ближе была цель, тем меньше становилось участников – не хватало сил. Горбунов не дошел до цели 300 метров, у него началось кислородное голодание. Путь в одиночку продолжил альпинист Евгений Абалаков. Последние 40 метров до вершины ему пришлось буквально ползти. 3 сентября 1933 года Абалаков на высоте 7 495 метров между камней спрятал от ветра консервную банку с запиской о восхождении.
К годовщине события – инфографика РИА Новости Крым
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