https://crimea.ria.ru/20260903/voskhozhdenie-na-pik-stalina--infografika-1159064558.html

Восхождение на пик Сталина – инфографика

Восхождение на пик Сталина – инфографика - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Восхождение на пик Сталина – инфографика

В 1933 году команда под руководством известного ученого-химика Николая Горбунова совершила восхождение на пик Сталина (позже его переименовали в пик Коммунизма, РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T16:07

2026-09-03T16:07

2026-09-03T16:07

инфографика

история

горы

альпинизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В 1933 году команда под руководством известного ученого-химика Николая Горбунова совершила восхождение на пик Сталина (позже его переименовали в пик Коммунизма, а сегодня это пик Исмоила Сомони).Научная экспедиция из 12 ученых и альпинистов выдвинулась в горы, чтобы установить автоматическую метеостанцию на одну из самых высоких точек СССР. Чем ближе была цель, тем меньше становилось участников – не хватало сил. Горбунов не дошел до цели 300 метров, у него началось кислородное голодание. Путь в одиночку продолжил альпинист Евгений Абалаков. Последние 40 метров до вершины ему пришлось буквально ползти. 3 сентября 1933 года Абалаков на высоте 7 495 метров между камней спрятал от ветра консервную банку с запиской о восхождении.К годовщине события – инфографика РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

горы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, история, горы, альпинизм