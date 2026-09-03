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Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы
Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы
Российские власти стремятся выровнять стоимость жизни в разных регионах страны, в том числе благодаря развитию логистики. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T11:08
2026-09-03T11:13
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские власти стремятся выровнять стоимость жизни в разных регионах страны, в том числе благодаря развитию логистики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Как указал Путин, есть проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель. Это в первую очередь логистика.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в РоссииЭкономика России в реальном выражении выросла на 10% за три годаЭкономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
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россия, владимир путин (политик), вэф, логистика, цены и тарифы, новости, общество
Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы

Путин призвал уравнивать стоимость жизни в разных регионах с помощью логистики

11:08 03.09.2026 (обновлено: 11:13 03.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛогистика доставки продуктов
Логистика доставки продуктов - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские власти стремятся выровнять стоимость жизни в разных регионах страны, в том числе благодаря развитию логистики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это важный показатель - сколько стоит килограмм яблок, но важнее и другое: как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах РФ. Мы к этому и стремимся, в этом, собственно говоря, и заключается наша цель – чтобы доходы граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными для всех семей, для всех граждан", - отметил президент, отвечая на вопрос модератора о соотношении цен и доходов граждан на Дальнем Востоке.

Как указал Путин, есть проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель. Это в первую очередь логистика.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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