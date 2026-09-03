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Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы
Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы
Российские власти стремятся выровнять стоимость жизни в разных регионах страны, в том числе благодаря развитию логистики. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T11:08
2026-09-03T11:08
2026-09-03T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские власти стремятся выровнять стоимость жизни в разных регионах страны, в том числе благодаря развитию логистики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Как указал Путин, есть проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель. Это в первую очередь логистика.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в РоссииЭкономика России в реальном выражении выросла на 10% за три годаЭкономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
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россия, владимир путин (политик), вэф, логистика, цены и тарифы, новости, общество
Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы
Путин призвал уравнивать стоимость жизни в разных регионах с помощью логистики
11:08 03.09.2026 (обновлено: 11:13 03.09.2026)