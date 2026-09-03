Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/v-sevastopole-tretiy-raz-za-den-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1159080115.html
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T21:16
2026-09-03T21:18
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_01fc1784dc11f62669924d27574bca53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.В первый раз в четверг, 3 сентября, воздушная тревога в городе-герое была объявлена в 12:41, второй около половины шестого вечера. В обоих случаях опасность длилась около получаса. В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_d13edd9e9c17668d2e4cb869394eb0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу

21:16 03.09.2026 (обновлено: 21:18 03.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
В первый раз в четверг, 3 сентября, воздушная тревога в городе-герое была объявлена в 12:41, второй около половины шестого вечера. В обоих случаях опасность длилась около получаса.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:5552 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России
22:42Исторический бульвар Севастополя преобразится
22:32Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
22:21Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
22:11Крымский мост: оперативная обстановка 3 сентября вечером
21:55Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира
21:54В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:45В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре
21:34Бензин в Севастополе: где заправить бак в пятницу
21:22В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены
21:16В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
21:07В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи
20:50Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
20:38Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
20:31Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев
20:25В Крыму за лето отдохнули и оздоровились свыше 150 тысяч детей
20:18В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия
20:11Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут
19:55Луна и планеты над Крымом – главные небесные события сентября
19:38В Севастополе 20 километров дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой
Лента новостейМолния