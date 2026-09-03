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В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре
В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре
В Севастополе приступили к капитальному ремонту крыши исторического дома 1951-го года постройки на Большой Морской улице. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T21:45
2026-09-03T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к капитальному ремонту крыши исторического дома 1951-го года постройки на Большой Морской улице. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Рабочие уже полностью разобрали старую кровлю, ограждения демонтировали, стропила очистили от старой краски. Деревянные конструкции отремонтировали и обработали огнебиозащитным составом. Сейчас устанавливают настенные желоба и готовят основание под новую кровлю. Историческую геометрию крыши дома, который является объектом культурного наследия, сохранят. При этом старое покрытие специалисты заменят на современное фальцевое – из окрашенной оцинкованной стали, пояснил Развожаев.Ранее сообщалось, что Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогВ Севастополе построят новую школу рекордной площадиВ Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам
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новости севастополя, севастополь, благоустройство, городская среда, михаил развожаев
В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре

В Севастополе ремонтируют исторический дом 1951-го года постройки на Большой Морской

21:45 03.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСКапитальный ремонт крыши исторического дома 1951-го года постройки в Севастополе
Капитальный ремонт крыши исторического дома 1951-го года постройки в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к капитальному ремонту крыши исторического дома 1951-го года постройки на Большой Морской улице. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Продолжаем приводить в порядок исторические дома в Севастополе. Сейчас идет капитальный ремонт крыши на Большой Морской, 38. Дом 1951 года постройки ремонтируют впервые. <…> Работы на площади почти 1300 квадратных метров выполняют вручную. Новая крыша должна прослужить не менее 50 лет. Сейчас готовность объекта – около 40%", – написал он в своем канале МАКС.
Рабочие уже полностью разобрали старую кровлю, ограждения демонтировали, стропила очистили от старой краски. Деревянные конструкции отремонтировали и обработали огнебиозащитным составом. Сейчас устанавливают настенные желоба и готовят основание под новую кровлю. Историческую геометрию крыши дома, который является объектом культурного наследия, сохранят. При этом старое покрытие специалисты заменят на современное фальцевое – из окрашенной оцинкованной стали, пояснил Развожаев.

"Восстанавливаем крыши еще на пяти исторических домах в центре: на Советской, 39, Большой Морской, 31 и 35, проспекте Нахимова, 10 и 12", – уточнил губернатор, добавив, что всего в этом году в городе-герое капитально ремонтируют 85 крыш, 12 фасадов и 28 фундаментов.

Ранее сообщалось, что Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.
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