https://crimea.ria.ru/20260903/v-sevastopole-remontiruyut-istoricheskie-doma-v-tsentre-1159080436.html

В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре

В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре

В Севастополе приступили к капитальному ремонту крыши исторического дома 1951-го года постройки на Большой Морской улице. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T21:45

2026-09-03T21:45

2026-09-03T21:45

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к капитальному ремонту крыши исторического дома 1951-го года постройки на Большой Морской улице. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Рабочие уже полностью разобрали старую кровлю, ограждения демонтировали, стропила очистили от старой краски. Деревянные конструкции отремонтировали и обработали огнебиозащитным составом. Сейчас устанавливают настенные желоба и готовят основание под новую кровлю. Историческую геометрию крыши дома, который является объектом культурного наследия, сохранят. При этом старое покрытие специалисты заменят на современное фальцевое – из окрашенной оцинкованной стали, пояснил Развожаев.Ранее сообщалось, что Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогВ Севастополе построят новую школу рекордной площадиВ Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, благоустройство, городская среда, михаил развожаев