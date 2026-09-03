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В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия
В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия
В Севастополе до позднего вечера проходят учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T20:18
2026-09-03T20:18
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера проходят учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.Накануне военные также проводили учения в регионе.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"Мобильные огневые группы отряда "БАРС-11" отбивают атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия

Севастополе 3 сентября будет громко до 22 часов из-за учений ЧФ – Развожаев

20:18 03.09.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера проходят учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - говорится в сообщении.

В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.
Накануне военные также проводили учения в регионе.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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