https://crimea.ria.ru/20260903/v-sevastopole-gromko--voennye-strelyayut-iz-razlichnykh-vidov-oruzhiya-1159079097.html

В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия

В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия

В Севастополе до позднего вечера проходят учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T20:18

2026-09-03T20:18

2026-09-03T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера проходят учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи будут слышны неоднократные взрывы, предупредил он.Накануне военные также проводили учения в регионе.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма"Вступая в "Барс-Крым", мы помогаем Министерству обороны и своей Родине"Мобильные огневые группы отряда "БАРС-11" отбивают атаки ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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