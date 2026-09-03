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В Севастополе 20 километров дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В Севастополе 20 километров дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой
В Севастополе 20 километров дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Севастополе 20 километров дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой
На дороги Севастополя начали наносить шумовую разметку, которая помогает не выехать за пределы полосы в темноте или в дождь. Об этом сообщает "Севавтодор". РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T19:38
2026-09-03T19:38
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ремонт и строительство дорог в крыму
михаил развожаев
севавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На дороги Севастополя начали наносить шумовую разметку, которая помогает не выехать за пределы полосы в темноте или в дождь. Об этом сообщает "Севавтодор".Для этих работ дорожники закупили машину "Контур 750". Сейчас бригада работает на подъезде к Морозовке, затем разметка появится между Качей и Орловкой, на дорогах Гончарное-Ялта и Саки-Орловка. Общая протяженность участков составляет 20 километров.Весной дорожники уже обновили более 950 километров линейной разметки, а сейчас приступили к осеннему обновлению, добавили в пресс-службе предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили проектирование новой дорогиКогда откроют движение по участку новой трассы в обход АлуштыРемонт за 10 миллиардов: что сделают на трассе Грушевка – Судак
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РИА Новости Крым
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В Севастополе 20 километров дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой

В Севастополе на 20 километрах дорог нанесут рельефную шумовую разметку

19:38 03.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе 20 км дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой
В Севастополе 20 км дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На дороги Севастополя начали наносить шумовую разметку, которая помогает не выехать за пределы полосы в темноте или в дождь. Об этом сообщает "Севавтодор".

"Специалисты "Севавтодора" начали наносить рельефную разметку из термопластика. Когда водитель наезжает на нее, то он слышит характерный звук и чувствует вибрацию", – говорится в сообщении.

Для этих работ дорожники закупили машину "Контур 750". Сейчас бригада работает на подъезде к Морозовке, затем разметка появится между Качей и Орловкой, на дорогах Гончарное-Ялта и Саки-Орловка. Общая протяженность участков составляет 20 километров.
Весной дорожники уже обновили более 950 километров линейной разметки, а сейчас приступили к осеннему обновлению, добавили в пресс-службе предприятия.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяРемонт и строительство дорог в КрымуМихаил РазвожаевСевавтодор
 
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