https://crimea.ria.ru/20260903/v-saratovskoy-oblasti-neizvestnyy-rasstrelyal-voennogo-1159058513.html

В Саратовской области неизвестный расстрелял военного

В Саратовской области неизвестный расстрелял военного - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Саратовской области неизвестный расстрелял военного

В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на военнослужащего, он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в следственном... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T14:07

2026-09-03T14:07

2026-09-03T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на военнослужащего, он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. На месте происшествия изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия, добавили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, энгельс, саратовская область, происшествия, покушение, министерство обороны рф