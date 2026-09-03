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В Саратовской области неизвестный расстрелял военного - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В Саратовской области неизвестный расстрелял военного
В Саратовской области неизвестный расстрелял военного - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Саратовской области неизвестный расстрелял военного
В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на военнослужащего, он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в следственном... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T14:07
2026-09-03T15:03
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покушение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на военнослужащего, он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. На месте происшествия изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия, добавили в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, энгельс, саратовская область, происшествия, покушение, министерство обороны рф
В Саратовской области неизвестный расстрелял военного

В Саратовской области совершено покушение на военного – в него стрелял неизвестный

14:07 03.09.2026 (обновлено: 15:03 03.09.2026)
 
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© Фото: Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на военнослужащего, он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В связи с посягательством на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия", - говорится в сообщении ведомства в МАКС.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. На месте происшествия изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия, добавили в Следкоме.
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