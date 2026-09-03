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В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди
В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди
В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах. По уточненной... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T14:02
2026-09-03T14:02
подмосковье
андрей воробьев
новости
происшествия
московская область
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах. По уточненной информации, ранены два человека, находившиеся поблизости. Об этом сообщил губернатора Подмосковья Андрей Воробьев.По словам Воробьева, минувшей ночью над Московской областью было уничтожено 56 беспилотников, один из дронов попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе, вызвав пожар на седьмом, восьмом и девятом этажах, часть жителей эвакуировали.Предварительно сообщалось, что пострадавших в результате этой атаки нет, но спустя несколько часов губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что есть двое раненых не из числа жильцов дома.Он уточнил, что обоих мужчин госпитализировали в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде, и угрозы для их жизни нет."Состояние мужчин врачи оценивают как удовлетворительное, им оказывают всю необходимую помощь", – уточнил губернатор.Воробьев добавил, что эвакуированные жители дома сейчас находятся в пункте временного размещения, а возникший в результате падения дрона пожар в доме уже полностью ликвидирован."На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Представители Фонда капитального ремонта и управления ЖКХ уже приступили к оценке ущерба. После обследования начнем восстановление поврежденного имущества. Окажем жителям всю необходимую помощь", – резюмировал Воробьев.Раннее утром 3 сентября глава Подмосковья также сообщал, что в результате ночной массированной атаки ВСУ с помощью беспилотников в Павловском Посаде на улице 1 Мая БПЛА также попал в многоквартирный дом, в восьми квартирах выбиты окна, но пожара нет, как и пострадавших.Кроме того, в Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода, где возник пожар, пожарные и экстренные службы продолжают работать на местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к МосквеВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской областиВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок
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РИА Новости Крым
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подмосковье, андрей воробьев, новости, происшествия, московская область, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди

В Подмосковье при попадании БПЛА в многоквартирный дом ранены люди и возник пожар

14:02 03.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах. По уточненной информации, ранены два человека, находившиеся поблизости. Об этом сообщил губернатора Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам Воробьева, минувшей ночью над Московской областью было уничтожено 56 беспилотников, один из дронов попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе, вызвав пожар на седьмом, восьмом и девятом этажах, часть жителей эвакуировали.
Предварительно сообщалось, что пострадавших в результате этой атаки нет, но спустя несколько часов губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что есть двое раненых не из числа жильцов дома.
"44-летний мужчина в момент происшествия находился в проезжавшем мимо автомобиле, который задели обломки беспилотника. Второй пострадавший (22-летний мужчина) работал на расположенной неподалеку стройке – он получил осколочное ранение бедра", – рассказал Воробьев.
Он уточнил, что обоих мужчин госпитализировали в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде, и угрозы для их жизни нет.
"Состояние мужчин врачи оценивают как удовлетворительное, им оказывают всю необходимую помощь", – уточнил губернатор.
Воробьев добавил, что эвакуированные жители дома сейчас находятся в пункте временного размещения, а возникший в результате падения дрона пожар в доме уже полностью ликвидирован.
"На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Представители Фонда капитального ремонта и управления ЖКХ уже приступили к оценке ущерба. После обследования начнем восстановление поврежденного имущества. Окажем жителям всю необходимую помощь", – резюмировал Воробьев.
Раннее утром 3 сентября глава Подмосковья также сообщал, что в результате ночной массированной атаки ВСУ с помощью беспилотников в Павловском Посаде на улице 1 Мая БПЛА также попал в многоквартирный дом, в восьми квартирах выбиты окна, но пожара нет, как и пострадавших.
Кроме того, в Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода, где возник пожар, пожарные и экстренные службы продолжают работать на местах.
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ПодмосковьеАндрей ВоробьевНовостиПроисшествияМосковская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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