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В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10 - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10
В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10 - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10
В ЛНР из-за украинских атак погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали 10. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:39
2026-09-03T12:39
луганская народная республика (лнр)
новости
леонид пасечник
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В ЛНР из-за украинских атак погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали 10. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.В Первомайске вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадали 17-летний парень и его мама. В этой же машине находился 31-летний супруг ее старшей дочери. Он получил тяжелые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось.Еще несколько атак были произведены на Рубежное. Всего за сутки под огнем противника оказались12 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры. Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к МосквеВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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луганская народная республика (лнр), новости, леонид пасечник, атаки всу, происшествия
В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10

В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10 - Пасечник

12:39 03.09.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазбитое в результате обстрела стекло
Разбитое в результате обстрела стекло
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В ЛНР из-за украинских атак погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали 10. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Тяжелые сутки для нашей республики: погибли два человека, среди них ребенок, ранены подросток и 9 взрослых. Трагедия произошла в Новопсковском муниципальном округе. Неонацисты прицельно ударили по 14-летней девочке, которая ехала на велосипеде. Она погибла на месте... ", - написал он.
В Первомайске вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадали 17-летний парень и его мама. В этой же машине находился 31-летний супруг ее старшей дочери. Он получил тяжелые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось.
Еще несколько атак были произведены на Рубежное.
"Враг ударил по легковым автомобилям и микроавтобусу, ранены трое водителей. БПЛА противника атаковали жилые дома, пострадали 74-летний мужчина и 59-летняя женщина. В Кременском и Троицком муниципальных округах ранены двое мужчин. Ещё один человек пострадал в Лисичанске", - проинформировал Пасечник.
Всего за сутки под огнем противника оказались12 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры. Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиЛеонид ПасечникАтаки ВСУПроисшествия
 
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