https://crimea.ria.ru/20260903/v-lnr-iz-za-atak-vsu-pogibli-dva-cheloveka-i-postradali-10--1159053498.html

В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10

В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10 - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10

В ЛНР из-за украинских атак погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали 10. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T12:39

2026-09-03T12:39

2026-09-03T12:39

луганская народная республика (лнр)

новости

леонид пасечник

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В ЛНР из-за украинских атак погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали 10. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.В Первомайске вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадали 17-летний парень и его мама. В этой же машине находился 31-летний супруг ее старшей дочери. Он получил тяжелые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось.Еще несколько атак были произведены на Рубежное. Всего за сутки под огнем противника оказались12 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры. Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:47 беспилотников ВСУ сбили на подлете к МосквеВСУ ударили по четырем детсадам и школе в Запорожской области ВСУ атакуют авто на Белогородчине - погиб мужчина и ранен ребенок

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, леонид пасечник, атаки всу, происшествия