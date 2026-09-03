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В Крыму за лето отдохнули и оздоровились свыше 150 тысяч детей

В Крыму за лето отдохнули и оздоровились свыше 150 тысяч детей - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Крыму за лето отдохнули и оздоровились свыше 150 тысяч детей

В Крыму этим летом охвачено отдыхом и оздоровлением свыше 150 тысяч местных детей. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Совета министров РК – министра РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T20:25

2026-09-03T20:25

2026-09-03T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму этим летом охвачено отдыхом и оздоровлением свыше 150 тысяч местных детей. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Совета министров РК – министра труда и социальной защиты РК Елену Романовскую сообщает пресс-служба Минтруда республики.Итоги летней оздоровительной кампании подвели в правительстве региона.Так, по информации профильного ведомства, в лагерях проведено 56 инклюзивных смен, в них приняли участие более 6400 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.Кроме этого, в начале лета в рамках предоставленной квоты в муниципальных и государственных лагерях оздоровились более 460 детей-инвалидов и 1313 детей с ограниченными возможностями здоровья, уточнили в пресс-службе.Трудные подростки, которые состоят учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, этим летом также отдохнули в лагере "Юность". Они посещали и лагеря дневного пребывания и лагеря труда и отдыха. А сто таких детей были трудоустроены.Также на базе детских оздоровительных центров "Фортуна", "Сокол" и "Алые паруса" работали профильные смены для более 1300 талантливых и одаренных детей.Ранее сообщалось, что 300 школьников из Крыма от 14 до 17 лет стали участниками федерального проекта "Университетские смены", который реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки РФ и Движения Первых.22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. 26 августа запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах был продлен. Однако в ряде объектов был организован детский досуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем годуВ Крыму продлили запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базахДетский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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