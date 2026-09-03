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В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто
В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто
В четверг, 3 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 есть в свободной продаже на 92 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T13:09
2026-09-03T13:12
крым
юрий гоцанюк
бензин
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 3 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 есть в свободной продаже на 92 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Купить топливо можно с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00, напомнил он.Старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что с 1 сентября в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, юрий гоцанюк, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, азс
В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто

В Крыму 3 сентября в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95

13:09 03.09.2026 (обновлено: 13:12 03.09.2026)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 3 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 есть в свободной продаже на 92 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Общий объем топлива, поступившего в реализацию, составляет 234,5 тонны. Из них на 50 АЗС сети "Атан" – 141,5 тонн АИ-95; на 42 АЗС сети "ТЭС" – 93 тонны", - указал он в МАКС.
Купить топливо можно с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00, напомнил он.
Старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что с 1 сентября в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.
Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЮрий ГоцанюкБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости КрымаАЗС
 
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