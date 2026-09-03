https://crimea.ria.ru/20260903/v-krymu-v-prodazhu-postupilo-bolshe-234-tonn-benzina-ai-95--gde-zapravit-avto-1159055519.html

В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто

В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто

В четверг, 3 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 есть в свободной продаже на 92 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T13:09

2026-09-03T13:09

2026-09-03T13:12

крым

юрий гоцанюк

бензин

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

новости крыма

азс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_5c427e681d0ebc5456d02ea700e2d41e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В четверг, 3 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 есть в свободной продаже на 92 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Купить топливо можно с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00, напомнил он.Старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр анонсировал глава республики Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что с 1 сентября в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий гоцанюк, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, азс