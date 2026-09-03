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В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
Сотрудник ритуальной службы из Бахчисарайского района пойдет под суд за кражу украшений с тела погибшего в ДТП человека. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T15:20
2026-09-03T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сотрудник ритуальной службы из Бахчисарайского района пойдет под суд за кражу украшений с тела погибшего в ДТП человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в апреле 2026. Уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взяткиДиректор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу телУбил соседа и закопал тело: крымчанин получил 6 лет "строгача"
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, происшествия, дтп, прокуратура республики крым
В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП

В Крыму сотрудник ритуальной службы украл украшения при перевозке тела с места ДТП

15:20 03.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сотрудник ритуальной службы из Бахчисарайского района пойдет под суд за кражу украшений с тела погибшего в ДТП человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел в апреле 2026.
"Транспортируя тело с места совершения дорожно-транспортного происшествия, увидев ювелирные изделия на погибшем, он воспользовался тем, что не находится в поле зрения водителя и пассажира, и похитил имущество", – сказано в сообщении.
Уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд.
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