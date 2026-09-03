https://crimea.ria.ru/20260903/v-krymu-sotrudnik-ritualnoy-sluzhby-ukral-yuvelirku-u-pogibshego-v-dtp-1159062054.html
В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
Сотрудник ритуальной службы из Бахчисарайского района пойдет под суд за кражу украшений с тела погибшего в ДТП человека. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T15:20
2026-09-03T15:20
2026-09-03T15:20
крым
новости крыма
происшествия
дтп
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261865_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0057fa4e4c3d1ae827b0c7feb7af5772.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сотрудник ритуальной службы из Бахчисарайского района пойдет под суд за кражу украшений с тела погибшего в ДТП человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в апреле 2026. Уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взяткиДиректор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу телУбил соседа и закопал тело: крымчанин получил 6 лет "строгача"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261865_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_01b4004070e497f502e1fb45196ad2d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, дтп, прокуратура республики крым
В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
В Крыму сотрудник ритуальной службы украл украшения при перевозке тела с места ДТП